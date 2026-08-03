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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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هل تستمر الموجة الحارة حتى نهاية أغسطس؟.. تحذير عاجل

حالة الطقس
حالة الطقس
رشا عوني

تشهد حالة الطقس ارتفاع هائل في درجات الحرارة على مستوى المحافظات، حيث تتعرض البلاد لموجة حارة ساخنة مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الشعور بالحر، ومن المعروف عن شهر أغسطس انه يشهد اصعب ايام الصيف وأجواءه الحارة، فهل تستمر الموجة اللاهبة حتى نهاية اغسطس ام تتحسن الأجواء تدريجيا؟.

 

الارصاد تحذر من الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من أجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، وذلك رغم الانكسار الذى حدث فى ذورة الموجة، ولكن تظل الأجواء شديدة الحرارة وسط ارتفاع الدرجات ونسب الرطوبة العالية.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب السوائل الباردة خاصة المياه.

استمرار الشعور بالأجواء الحارة

وأوضحت الأرصاد الجوية أن هناك انخفاض طفيف في الانخفاض في درجات الحرارة لكنه لن يكون ملموسا بشكل كبير نظرا لاستمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تؤثر علي حالة الطقس.

موعد انكسار الموجة الحارة

وتوقعت الأرصاد الجوية انكسار الموجة الحارة وتشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس المقبلين لتسجل درجات الحرارة ما بين 35 و36 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

ذروة الموجة الحارة

كما قالت الدكتورة منار غانم، عضو مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت أمس واليوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، متأثرة بمنخفض الهند الموسمي.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هذه الموجة بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي، ووصلت إلى ذروتها أمس واليوم، حيث سجلت القاهرة الكبرى خلال فترة النهار درجة حرارة عظمى بلغت 39 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 4 إلى 5 درجات.

منخفض الهند الموسمي

وأوضحت أن هذه الحالة الجوية شملت ارتفاعًا كبيرًا في نسب الرطوبة نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي، فقد تجاوزت نسب الرطوبة 95% على السواحل المطلة على البحر المتوسط، ووصلت إلى ما بين 80 و85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري؛ ما جعل درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة تتجاوز 41 درجة مئوية في الظل، بينما ترتفع أكثر عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يستمر غدًا، لكنه سيكون أقل حدة من اليوم بنحو درجة إلى درجتين، إذ من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، بينما تكون المحسوسة بين 39 و40 درجة.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأكدت أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء، ستشهد البلاد انخفاضًا آخر في درجات الحرارة، وتحسنًا طفيفًا ونسبيًا في الأجواء، رغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، فمن الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، من المتوقع أن تتراوح العظمى في القاهرة الكبرى بين 35 و36 درجة مئوية، وهي أفضل من درجات الحرارة التي سجلناها خلال ذروة الموجة.

وأشارت إلى أن الأجواء تظل حارة رطبة إلى شديدة الحرارة رطبة، نظرًا لاستمرار الرطوبة المرتفعة، وسيكون التحسن أوضح مع نهاية الأسبوع، خاصة خلال ساعات الليل.

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