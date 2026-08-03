أمهم محبوسة.. الداخلية تكشف تفاصيل إقامة طفلين فى الشارع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ظهور شقيقتين بإحدى الحدائق العامة ومقيمتان بالشارع منذ حبس والدتهما بالبحر الأحمر.



بالفحص أمكن تحديد الطفلتين الظاهرتين بمقطع الفيديو (شقيقتان من أم واحدة وأبوين مختلفين "سن 9 ، 8" – مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة) ، وتبين أن والدتهما (ربة منزل – مقيدة الحرية لقضاء عقوبة بالحبس ستة أشهر فى قضيتين - مقيمة بدائرة القسم)، فضلاً عن عدم تواجد والدا الطفلتين.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المختصة وإيداع الطفلتين بأحد دور الرعاية.

