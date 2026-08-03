مات ساجدا.. وفاة مسن أثناء صلاة الفجر بمسجد في كفر شكر

خيمت حالة من الحزن بين أهالي قرية البقاشين التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، عقب وفاة الحاج رزق رجب رزق موسى فخر، البالغ من العمر 74 عاما، في أثناء أدائه صلاة الفجر داخل أحد مساجد القرية.



وقال أهالي القرية إن الفقيد لفظ أنفاسه الأخيرة بشكل مفاجئ وهو ساجد داخل مسجد آل شقران بالقرية، في مشهد تأثر به المصلون الذين سارعوا لمحاولة إسعافه، إلا أنه كان قد فارق الحياة.



وأضاف الأهالي أن الراحل كان معروفًا بحسن الخلق، والمواظبة على أداء الصلوات في المسجد، وحسن السيرة بين الجميع، مؤكدين أن وفاته أثناء السجود كانت مصدر عزاء لأسرته ومحبيه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.



وشييع جثمان الفقيد عقب صلاة الظهر من مسجد أبو المكارم بقرية البقاشين، ليوارى الثرى في مقابر أسرته بالقرية وسط حضور من الأهالي لتقديم واجب العزاء ومواساة أسرته.