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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حل أزمة المعاشات.. هل تنتهي معاناة أصحاب المعاشات بعد تعطل الصرف

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رغم الوعود السابقة بحل الأعطال الفنية التي عطلت عمليات صرف معاشات شهر أغسطس، لا تزال شكاوى عدد من أصحاب المعاشات مستمرة بسبب وجود مشكلات مرتبطة بالمنظومة الإلكترونية، وتأخر صرف المستحقات لبعض الحالات، وسط مطالبات بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة وضمان وصول الأموال إلى مستحقيها.

هيئة التأمينات: العمل على احتواء الأزمة وحل الأعطال

وأكدت هيئة التأمينات والمعاشات في وقت سابق أن مشكلة تعطل الصرف سيتم احتواؤها مع بداية شهر أغسطس، مشيرة إلى استمرار العمل على معالجة المشكلات الفنية المرتبطة بالمنظومة الإلكترونية، لضمان انتظام عمليات صرف المعاشات.

نائب برلماني: أزمة المعاشات تحتاج إلى حل عاجل

وقال النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، إن أزمة عدم صرف المعاشات لبعض المواطنين تمثل مشكلة كبيرة، موضحًا أن استمرار الأزمة رغم الوعود السابقة بإنهائها يحتاج إلى تدخل سريع ووضع حلول عملية.

وأضاف أن بعض أصحاب المعاشات يعانون من صعوبة تدبير احتياجاتهم اليومية بسبب تأخر صرف مستحقاتهم، مؤكدًا ضرورة التحرك لحل الأزمة بدلًا من الاكتفاء بالتصريحات.

مطالب بتعويض أصحاب المعاشات عن فترة التأخير

وطالب عبد السلام بتعويض المواطنين المتضررين من تأخر صرف المعاشات، مقترحًا العودة بشكل مؤقت إلى بعض الإجراءات السابقة أو توفير آليات بديلة للصرف لحين الانتهاء من حل المشكلات الحالية.

وأكد أن الأولوية يجب أن تكون لضمان حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم في موعدها، خاصة مع اعتماد كثير من الأسر على المعاش كمصدر دخل أساسي.

عضو القوى العاملة بالبرلمان: هناك حالات لم تصرف مستحقاتها منذ أشهر

ومن جانبه، أكد النائب إيهاب منصور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أصحاب المعاشات لهم حقوق يجب الحفاظ عليها، مشيرًا إلى وجود بعض الحالات التي توقفت مستحقاتها منذ فترة.

وأوضح أن هيئة التأمينات كانت قد وعدت بحل المشكلة مع بداية شهر أغسطس، إلا أن استمرار بعض الحالات دون صرف يستلزم سرعة التدخل، مشددًا على ضرورة محاسبة أي تقصير يؤدي إلى تأخر حصول المواطنين على حقوقهم.

مطالب بتدخل حكومي لإنهاء الأزمة

وطالب النائب إيهاب منصور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لحل أزمة المعاشات، مؤكدًا أن استمرار المشكلة يضاعف من معاناة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار إلى أن بعض أصحاب المعاشات أكدوا عدم قدرتهم على توفير احتياجات أساسية مثل العلاج والطعام، وهو ما يستدعي سرعة إيجاد حلول عاجلة.

استمرار المتابعة لحين انتظام الصرف

وتترقب الأسر المتضررة إنهاء المشكلات المرتبطة بمنظومة الصرف خلال الفترة المقبلة، مع استمرار المطالبات بضرورة ضمان انتظام صرف المعاشات وعدم تكرار الأعطال التي تؤثر على مستحقيها.

أصحاب المعاشات هيئة التأمينات والمعاشات صرف معاشات شهر أغسطس

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