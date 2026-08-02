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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في لفتة وفاء.. محافظ أسوان يكرم مدير عام التعليم لبلوغه سن المعاش

تكريم
تكريم
محمد عبد الفتاح

كرم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم فيصل نعيم عبد الله، بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش من خلال إهداؤه شهادة تقدير ودرع المحافظة تقديراً لمسيرة مهنية حافلة بالإخلاص والتفانى والعطاء فى خدمة المنظومة التعليمية .

وفى إطار حرص محافظة أسوان على ترسيخ ثقافة الوفاء وتكريم النماذج المشرفة التى أفنت سنوات عمرها فى خدمة الوطن، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقدير الكفاءات الوطنية وترسيخ قيم العطاء والتميز فى الجهاز الإدارى للدولة وذلك تقديرا لمسيرة متميزة فى خدمة التعليم.


وأكد محافظ أسوان أن هذا التكريم يجسد تقدير الدولة لكل من أدى رسالته الوطنية بإخلاص، وساهم فى الإرتقاء بالعملية التعليمية وإعداد أجيال قادرة على المشاركة فى بناء الوطن ، مشيراً إلى أن فيصل نعيم عبد الله كان نموذجاً يحتذى فى الإنضباط والإلتزام والإخلاص فى أداء واجبه طوال سنوات عمله .

إشادة بالعطاء والإنجاز


وأشاد المهندس عمرو لاشين بما قدمه مدير عام التعليم العام من جهود مخلصة فى تطوير الأداء التعليمى، والتعاون المثمر مع مختلف الجهات، والحرص الدائم على تحقيق الإنضباط داخل المنظومة التعليمية ، متمنياً له دوام الصحة والتوفيق فى حياته المقبلة ، وأن تظل خبراته الثرية مصدر إلهام للأجيال الجديدة من العاملين .

رسالة تقدير لكل المخلصين
ويأتى هذا التكريم فى إطار نهج محافظة أسوان فى تقدير أصحاب العطاء والإنجاز، والإحتفاء بالكوادر التى قدمت نماذج مشرفة فى العمل العام، وترسيخ قيم الوفاء والعرفان لكل من أسهم بإخلاص فى خدمة المواطنين بما يعزز ثقافة التميز والإنتماء داخل مؤسسات الدولة .


يجسد تكريم محافظ أسوان لمدير عام التعليم العام تقديراً مستحقاً لمسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص، ورسالة وفاء لكل المخلصين الذين أسهموا فى خدمة العملية التعليمية تأكيداً على أن العطاء الصادق يبقى محل تقدير وإحترام ، وأن المحافظة تحرص دائماً على الاحتفاء بأبنائها المتميزين الذين تركوا بصمات مضيئة فى مسيرة العمل الوطنى .

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