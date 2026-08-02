محافظ أسوان يستمع لمطالب أهالى خور عواضة

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة احتياجات المواطنين والوقوف على مطالبهم على أرض الواقع، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

استماع مباشر لمطالب المواطنين



وخلال جولته التفقدية بمنطقة خور عواضة، حرص المهندس عمرو لاشين على الإلتقاء بعدد من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، فى إطار نهج المحافظة القائم على التواصل الميدانى المباشر، والتعرف على التحديات التى تواجه المواطنين والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها.

توجيهات فورية لتلبية الإحتياجات

وفور الاستماع إلى المواطنين، وجه المحافظ المسئولين المختصين بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية المطالب وفقاً للإمكانيات المتاحة، مع المتابعة المستمرة لموقف التنفيذ، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

توفير السلع وتحسين النظافة العامة



وشملت أبرز المطالب التى طرحها المواطنون ضرورة توفير بعض السلع المدرجة ضمن البطاقات التموينية، إلى جانب دعم جهود النظافة العامة ورفع كفاءة مستوى النظافة بالمنطقة، حيث وجه المحافظ بالتنسيق الفورى مع الجهات المختصة لبحث هذه المطالب والعمل على تلبيتها، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات اليومية والارتقاء بالبيئة المحيطة.

نهج ميدانى لتحقيق رضا المواطنين



وأكد المهندس عمرو لاشين أن الجولات الميدانية تمثل أحد أهم أدوات المتابعة الفعلية للأداء التنفيذى، وتسهم فى سرعة رصد المشكلات ، وإتخاذ القرارات الفورية بشأنها ، مشدداً على ضرورة استمرار التواصل المباشر مع المواطنين، والاستجابة السريعة لشكاواهم، والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وجودة.



تعكس الجولات الميدانية لمحافظ أسوان حرص المحافظة على ترسيخ ثقافة التواصل المباشر مع المواطنين، والإستجابة الفورية لمطالبهم، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بما يحقق جودة الحياة، ويواكب مستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 نحو إدارة محلية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين.