الزمالك يصرف 25% من مستحقات اللاعبين المتأخرة استعدادًا للموسم الجديد

في خطوة تهدف إلى توفير الاستقرار داخل الفريق الأول لكرة القدم، صرف مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الأحد، دفعة جديدة من المستحقات المالية المتأخرة للاعبين.

وبحسب ما أفاد به مصدر داخل النادي، فإن الدفعة التي تم صرفها تمثل نحو 25% من مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي، وذلك في إطار خطة الإدارة لتسوية المستحقات المالية وتحفيز اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتأتي هذه الخطوة في ظل حرص مجلس إدارة الزمالك على تهيئة الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل الفريق، والتركيز الكامل على فترة الإعداد والاستحقاقات المحلية والقارية المنتظرة خلال الموسم الجديد.