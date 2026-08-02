بعد محمد النني.. مصري جديد ينضم إلى أرسنال

شهد نادي أرسنال الإنجليزي انضمام اسم مصري جديد إلى صفوفه، بعدما أعلن تعاقده مع أخصائي العلاج الطبيعي المصري عمر محجوب، ليصبح عضوًا في الجهاز الطبي للفريق.

ويُعد عمر محجوب من الكفاءات المصرية المقيمة في العاصمة البريطانية لندن، حيث يمتلك خبرة مميزة في مجال العلاج الطبيعي، بعدما سبق له العمل ضمن الجهاز الطبي لنادي برينتفورد الإنجليزي.

ولم تقتصر مسيرة محجوب على العمل داخل الملاعب، إذ يشغل أيضًا منصب محاضر في العلاج الطبيعي بجامعة شرق لندن، وهو ما يعكس خبراته الأكاديمية والعملية في المجال.

ويأتي انضمام عمر محجوب إلى أرسنال ليواصل الحضور المصري داخل النادي اللندني، بعد سنوات من تألق الدولي المصري محمد النني بقميص "الجانرز"، في خطوة تعكس تواجد الكفاءات المصرية في كبرى الأندية الأوروبية.