الناس كانت بتبوس جزمة الأخير.. أحمد دويدار: مقارنة محمد صلاح بأبو تريكة «حرام»

أكد أحمد دويدار، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن المقارنة بين محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي السابق، ومحمد أبو تريكة، أسطورة الأهلي والكرة المصرية، ليست في محلها، مشددًا على أن لكل لاعب مكانته وقيمته الكبيرة في تاريخ الكرة المصرية.

وقال أحمد دويدار، خلال تصريحاته في برنامج "مان تو مان" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مقارنة محمد صلاح بأبو تريكة "حرام"، موضحًا أنه لا يستطيع القول إن محمد صلاح أفضل من أبو تريكة، لأن لكل منهما إنجازاته وتأثيره المختلف.

وأضاف دويدار: "أبو تريكة الناس بتنسى اللي كان بيحصل معاه، وإحنا كنا مع منتخب مصر في قطر، كنت بشوف بعيني الناس بتنزل على الأرض تبوس جزمة أبو تريكة من شدة حبها ليه".

وتابع: "ليه بننسى؟، لازم ندي أبو تريكة حقه، وفي نفس الوقت ندي محمد صلاح حقه؛ لأن كل واحد منهم صنع تاريخًا كبيرًا بطريقته، وما ينفعش نظلم أي طرف على حساب الآخر".

واختتم أحمد دويدار تصريحاته، بالتأكيد على أن جماهير الكرة المصرية يجب أن تُقِر ما قدمه النجمان، مشيرًا إلى أن أبو تريكة ومحمد صلاح يمثلان حقبتين مختلفتين، ولكل منهما بصمة استثنائية في تاريخ الكرة المصرية، لذلك فإن المقارنات بينهما لا تعكس القيمة الحقيقية التي يمتلكها كل لاعب في مسيرته.