عقبة وحيدة.. محمد صلاح يدخل حسابات أتلتيكو مدريد.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، يرغب في التعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق، لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



وذكرته صحيفة «fichajes» الإسبانية، أن أتلتيكو مدريد مستعد لتقديم عرض لمحمد صلاح مدته عامين قادمين وبالتحديد حتى شهر يونيو من العام 2028.

كان محمد صلاح قد رحل عن صفوف ليفربول الإنجليزي في شهر يونيو الماضي، رغم امتداد عقده مع الريدز حتى نهاية منافسات الموسم المقبل.



وأوضحت أن أتلتيكو مدريد يرى أن هناك عقبة وحيدة في طريق التعاقد مع النجم الدولي المصري وهى الراتب السنوي الذي يحصل عليه صلاح والذي يقدر بنحو 15 مليون يورو.

الجدير بالذكر ان نادي بشكتاش التركى تراجع عن التعاقد مع محمد صلاح بسبب المطالب المالية لقائد المنتخب المصري.