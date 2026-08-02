تقارير: أتلتيكو مدريد يدرس التعاقد مع محمد صلاح بعقد 2+1

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي أتلتيكو مدريد يدرس التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الحالية، بعقد يمتد لموسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث، في إطار سعي النادي لتدعيم صفوفه الهجومية.

محمد صلاح

ووفقًا لما ذكره موقع Fichajes الإسباني، فإن إدارة أتلتيكو ترى في صلاح خيارًا مثاليًا لقيادة الخط الأمامي، خاصة بعد رحيله عن ليفربول، وتدرس التقدم بعرض رسمي لإقناعه بالانضمام إلى الفريق.

وأشار التقرير إلى أن العقد المقترح سيكون لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث بناءً على مستوى اللاعب، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من محمد صلاح أو أتلتيكو مدريد بشأن هذه الأنباء.