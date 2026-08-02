ثنائي مصري يدير مواجهة غانا والكاميرون في أمم أفريقيا للسيدات

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الثنائى المصري شاهندا المغربي حكمة للساحة ويارا عاطف حكمة مساعدة في لقاء منتخبي غانا والكاميرون ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية للسيدات، التي تقام في المغرب.

ويتكون طاقم تحكيم اللقاء من: المصرية شاهندا المغربي حكمة للساحة ويعاونها كل من أسماء فريال مساعدة أولى والمصرية يارا عاطف مساعدة ثانية وزليخة هرماس حكمة رابعة ولحلو بن براهيم حكماً لتقنية الفيديو ودرصاف جنواطي حكماً مساعداً لتقنية الفيديو.

ومن المقرر إقامة اللقاء، اليوم، الأحد، على إستاد مولاي رشيد، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.