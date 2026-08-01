منتخب سيدات مصر يبحث عن التعويض أمام مالاوي في أمم أفريقيا 2026

يخوض منتخب مصر لكرة القدم للسيدات، مساء اليوم السبت، مواجهة مصيرية أمام منتخب مالاوي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026، المقامة حاليًا في المغرب، في لقاء لا يقبل سوى تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على فرص التأهل إلى الدور المقبل.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، وسط ترقب كبير من الجماهير المصرية التي تأمل في رؤية رد فعل قوي من اللاعبات بعد البداية الصعبة في البطولة.

يدخل المنتخب المصري اللقاء بشعار “لا بديل عن الفوز”، بعدما تعرض لهزيمة قاسية في الجولة الافتتاحية أمام منتخب زامبيا بنتيجة 6-0، وهي النتيجة التي وضعت الفريق تحت ضغط كبير منذ بداية مشواره في البطولة.

ويسعى الجهاز الفني إلى تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأولى، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، مع العمل على استعادة ثقة اللاعبات قبل المواجهات المقبلة.

فرصة لإنعاش آمال التأهل

تمثل مواجهة مالاوي أهمية كبيرة بالنسبة لمنتخب مصر، إذ إن تحقيق الفوز سيمنح الفريق أول ثلاث نقاط في البطولة، ويعيده إلى دائرة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

ويأمل المنتخب في استغلال هذه المواجهة لتحقيق انطلاقة جديدة، خاصة أن أي تعثر جديد سيجعل موقفه أكثر تعقيدًا قبل اللقاء المرتقب أمام منتخب نيجيريا، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

ورغم البداية المخيبة للآمال، تؤكد لاعبات منتخب مصر والجهاز الفني تمسكهم بحظوظهم في البطولة، مع التركيز على تقديم أداء مختلف أمام مالاوي يعكس الإمكانات الحقيقية للفريق. وتبقى المواجهة فرصة ذهبية لاستعادة الثقة، وإنعاش حلم التأهل، وإثبات قدرة المنتخب على تجاوز كبوة الجولة الأولى والعودة بقوة إلى أجواء المنافسة القارية