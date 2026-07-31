قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وفاة شخص.. حبس 5 أشخاص أداروا مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالقاهرة
التعب المستمر ليس سببه نقص الحديد .. اكتشف مرضا خطيرا يسبب نفس الأعراض
محذرا من تكرار أزمة «سبتة».. ترامب للأمريكيين: إذا فاز الديمقراطيون فلن تعيشوا حياة جيدة
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنسيق بشأن قضايا حوض النيل
كونكاكاف يرفض مقترح الفيفا بشأن بيع حصص كأس العالم
إبراهيم حسن: تابعنا هيثم حسن لأكثر من عام.. وتأخر انضمامه لهذا السبب
عمرو مصطفى أول الحضور.. صور جنازة والد تامر حسني
بالصور .. حمادة هلال يشعل العلمين الجديدة بحفل كامل العدد بحضور أسرته
الرئاسة الفلسطينية تدين استهداف سفينتين في ميناء دمياط
إبراهيم حسن : ظهور أسماء جديدة في منتخب مصر الفترة المقبلة
كايا كالاس: التحقق من التزام حماس بالاتفاق في غزة سيكون تحديا كبيرا
عيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

5 ملايين جنيه شهريًا.. كواليس تعثر مفاوضات تجديد عقد حسام حسن مع منتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عن كواليس تعثر مفاوضات اتحاد الكرة مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لتجديد عقده، مؤكدًا أن المدرب طلب الحصول على راتب يصل إلى 5 ملايين جنيه شهريًا، معتبرًا أن من حقه التفاوض للحصول على المقابل المالي الذي يتناسب مع إنجازاته، كما يحدث مع أي مدرب أجنبي.

حسام حسن 

وأوضح أمير هشام أن حسام حسن يستحق عقدًا جيدًا بعد قيادته منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم، مشيرًا إلى أن المدربين الأجانب كانوا يحصلون على رواتب أكبر، إلا أن اللجنة التي شكلها هاني أبو ريدة للتفاوض معه لم تقتنع بالأرقام المطلوبة حتى الآن. كما تساءل عن سبب تشكيل لجنة للتفاوض بدلًا من جلوس رئيس الاتحاد بنفسه مع المدير الفني لحسم الملف.

وأضاف أن حسام حسن يقضي حاليًا إجازته في الساحل الشمالي، ومن المقرر عقد جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة فور عودته لإنهاء المفاوضات. وكشف أيضًا عن التصور المبدئي لرواتب الجهاز الفني بعد الزيادة، حيث سيحصل إبراهيم حسن مدير المنتخب على 1.5 مليون جنيه شهريًا، وطارق السيد 350 ألف جنيه، ومحمد عبدالواحد 250 ألف جنيه، وسعفان الصغير 200 ألف جنيه، بينما لا يزال راتب حسام حسن قيد التفاوض.

حسام حسن الاهلي منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

جنازة والد تامر حسني

حزن وصدمة تامر حسني خلال جنازة والده.. شاهد

جنازة والد تامر حسني

لحظة وصول جثمان والد تامر حسني لأداء صلاة الجنازة.. بث مباشر

تامر حسني ووالده

بعد وفاته.. فيديو نادر لـ والد تامر حسني وهو يغني

بالصور

التعب المستمر ليس سببه نقص الحديد .. اكتشف مرضا خطيرا يسبب نفس الأعراض

ارتفاع الكوليسترول الوراثي
ارتفاع الكوليسترول الوراثي
ارتفاع الكوليسترول الوراثي

مطرب عظيم وبعد عني سنين .. تامر حسني يتحدث عن علاقته بوالده

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

مطرب وممثل.. معلومات عن الراحل حسني شريف والد تامر حسني

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد