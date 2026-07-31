5 ملايين جنيه شهريًا.. كواليس تعثر مفاوضات تجديد عقد حسام حسن مع منتخب مصر

كشف الإعلامي أمير هشام عن كواليس تعثر مفاوضات اتحاد الكرة مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لتجديد عقده، مؤكدًا أن المدرب طلب الحصول على راتب يصل إلى 5 ملايين جنيه شهريًا، معتبرًا أن من حقه التفاوض للحصول على المقابل المالي الذي يتناسب مع إنجازاته، كما يحدث مع أي مدرب أجنبي.

حسام حسن

وأوضح أمير هشام أن حسام حسن يستحق عقدًا جيدًا بعد قيادته منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم، مشيرًا إلى أن المدربين الأجانب كانوا يحصلون على رواتب أكبر، إلا أن اللجنة التي شكلها هاني أبو ريدة للتفاوض معه لم تقتنع بالأرقام المطلوبة حتى الآن. كما تساءل عن سبب تشكيل لجنة للتفاوض بدلًا من جلوس رئيس الاتحاد بنفسه مع المدير الفني لحسم الملف.

وأضاف أن حسام حسن يقضي حاليًا إجازته في الساحل الشمالي، ومن المقرر عقد جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة فور عودته لإنهاء المفاوضات. وكشف أيضًا عن التصور المبدئي لرواتب الجهاز الفني بعد الزيادة، حيث سيحصل إبراهيم حسن مدير المنتخب على 1.5 مليون جنيه شهريًا، وطارق السيد 350 ألف جنيه، ومحمد عبدالواحد 250 ألف جنيه، وسعفان الصغير 200 ألف جنيه، بينما لا يزال راتب حسام حسن قيد التفاوض.