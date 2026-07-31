مدرب مانشستر سيتي يكشف موقف مرموش ورودري

كشف الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن مستقبل النجم الإسباني رودري و عمر مرموش من المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد ماريسكا في مؤتمر صحفي أن رودري هو أحد الركائز الأساسية في صفوف مانشستر سيتي مشددا انه لا نية لرحيل الي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال ماريسكا: “رودري لاعب مهم للغاية قلت منذ أول مؤتمر صحفي لي إن أي مدرب في العالم يتمنى امتلاك لاعب بمواصفاته إنه عنصر أساسي بالنسبة لي وللنادي، ولجميع أفراد الفريق”.

وأضاف بشأن مرموش : “كنا نرغب في وجوده معنا لكنه بحاجه إلى الراحة بعد كأس العالم. روبن دياز، وماتيوس نونيز، وعمر مرموش سيصلون صباح الغد، ولذلك لن يكونوا متاحين للمشاركة أمام إنتر”.