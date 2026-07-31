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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابت بدون تغيير .. سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الذهب في مصر بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم الجمعة 31-7-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب يستقر

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب لدرجات مستقرة داخل محلات الصاغة المصرية بدون تغيير.

سعر الذهب في مصر

تحركات الذهب في مصر

ومع بدء تعاملات مساء اليوم في محلات الصاغة، تراجع سعر جرام الذهب مقدار 55 جنيها في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5940 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6788 جنيها للشراء و 6731 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6222 جنيها للشراء و 6170 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5940 جنيها للشراء و5890 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5019 جنيها للشراء و5048 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 47.52 ألف جنيه للشراء و 47.12 ألف جنيه للبيع .

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4038 دولار للشراء و 4077 دولار للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر جرام الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب

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