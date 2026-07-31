بدون أجانب.. إبراهيم حسن يكشف مقترحا جديدا لاتحاد الكرة بشأن الدوري الممتاز

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن مقترح تقدم به الجهاز الفني للمنتخب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يتضمن إعادة مسابقة الدوري الممتاز إلى نظام الـ 18 فريقًا، مع تقليل عدد اللاعبين الأجانب بشكل تدريجي؛ بهدف منح اللاعب المصري فرصة أكبر للمشاركة.

منتخب مصر

وقال إبراهيم حسن، في حواره مع صحيفة البيان الإماراتية، إن الجهاز الفني للمنتخب قدم تصورًا متكاملًا إلى اتحاد الكرة بشأن تطوير المسابقة المحلية بما يخدم مصلحة الكرة المصرية والمنتخب الوطني.

وأوضح مدير منتخب مصر: "قدمنا تصورًا إلى اتحاد الكرة للعودة بالدوري إلى 18 فريقًا مع تقليل عدد اللاعبين الأجانب تدريجيًا؛ لإتاحة فرصة أكبر للاعب المصري."

وأشار إبراهيم حسن إلى أن المنتخب يعاني في الوقت الحالي من نقص واضح في بعض المراكز، وهو ما يستوجب منح اللاعبين المحليين فرصًا أكبر للمشاركة، واكتساب الخبرات، مضيفًا: “نعاني من نقص في بعض المراكز مثل الظهيرين الأيمن والأيسر ورأس الحربة”.

وأكد أن زيادة عدد الفرق المشاركة في الدوري، إلى جانب تقليل عدد اللاعبين الأجانب بصورة تدريجية؛ سيسهم في توسيع قاعدة الاختيار أمام الجهاز الفني للمنتخب، ويمنح المواهب المصرية فرصة أكبر للظهور والتطور، بما ينعكس إيجابًا على مستوى المنتخب خلال الاستحقاقات المقبلة.