إبراهيم حسن : لا اتفاق على تجديد عقد حسام .. والأرقام المتداولة غير صحيحة

نفى إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، صحة الأنباء المتداولة بشأن تجديد عقد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مؤكدًا أنه لم يتم حتى الآن عقد أي جلسة مع الاتحاد المصري لكرة القدم لحسم هذا الملف.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات لصحيفة «البيان» الإماراتية، إن ما يتردد عن وجود اتفاق على تجديد التعاقد غير صحيح، موضحًا: "لم يتم عقد أي جلسة مع اتحاد الكرة لتجديد التعاقد."

وأضاف مدير منتخب مصر أن جميع الأرقام المتداولة بشأن قيمة راتب حسام حسن في العقد الجديد لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد اجتهادات لا تمت للحقيقة بصلة.

وتأتي تصريحات إبراهيم حسن في ظل الأنباء التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة حول اقتراب اتحاد الكرة من تمديد عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن، بعد النتائج التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية.