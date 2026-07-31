إبراهيم حسن: تابعنا هيثم حسن لأكثر من عام.. وتأخر انضمامه لهذا السبب

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن كواليس انضمام هيثم حسن إلى صفوف المنتخب الوطني، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن كان يراقب اللاعب منذ أكثر من عام، وكان يخطط لضمه قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، إلا أن بعض الإجراءات حالت دون ذلك.

منتخب مصر

وقال إبراهيم حسن، في حواره مع صحيفة البيان الإماراتية، إن الجهاز الفني كان مقتنعًا بإمكانات هيثم حسن منذ فترة طويلة، ويتابع تطوره باستمرار مع ناديه الإسباني ريال أوفييدو.

وأضاف: “كنا نتابع هيثم حسن منذ أكثر من عام، وكنا نرغب في ضمه قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، لكن بعض الأمور المتعلقة بالأوراق والتواصل أخرت انضمامه.”

وأوضح مدير منتخب مصر أن الجهاز الفني لا يتوقف عن متابعة اللاعبين المصريين في مختلف الدوريات، سواء داخل مصر أو خارجها، مشددًا على أن معيار الانضمام للمنتخب هو القدرة على تقديم الإضافة الفنية.

وقال:"لدينا أيضًا لاعبون آخرون نتابعهم منذ فترة طويلة، وهناك أسماء تُعرض علينا باستمرار، لكننا لن نضم سوى اللاعب الذي يمثل إضافة حقيقية للمنتخب."

وأشاد إبراهيم حسن بالمستوى الذي ظهر به هيثم حسن منذ انضمامه إلى المنتخب، مؤكدًا أن اللاعب تطور بصورة واضحة بعد اندماجه مع المجموعة.

وأضاف:"الميزة في هيثم أن مستواه يتطور باستمرار، وبعد انسجامه مع المجموعة أصبح يقدم مستويات أعلى، وكون ثنائيات مميزة مع محمد صلاح وزيكو."

وأكد إبراهيم حسن أن الجهاز الفني سيواصل سياسة متابعة جميع اللاعبين المميزين، ومنح الفرصة لكل من يثبت جدارته بتمثيل المنتخب الوطني، في إطار خطة تطوير الفريق وتجديد دمائه استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

واختتم تصريحاته بالإشادة بما يقدمه اللاعب بقميص منتخب مصر، مؤكدًا أن مستواه مع "الفراعنة" يفوق ما يقدمه مع ناديه الإسباني.