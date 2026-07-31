إبراهيم حسن: نحتاج إلى صناعة ظهيرين ورأس حربة للمنتخب المصري

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني للمنتخب قدم تصورًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يتضمن إعادة بطولة الدوري الممتاز إلى نظام الـ18 فريقًا، إلى جانب تقليل عدد اللاعبين الأجانب بشكل تدريجي، بهدف منح اللاعبين المصريين فرصًا أكبر للمشاركة واكتساب الخبرات.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات لصحيفة «البيان» الإماراتية، إن المقترح يأتي في إطار السعي لتطوير الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن كثرة اللاعبين الأجانب أثرت على فرص مشاركة العناصر المحلية، وهو ما انعكس على بعض المراكز داخل المنتخب.

وأوضح أن المنتخب يعاني حاليًا من نقص في عدد من المراكز المهمة، وعلى رأسها الظهيران الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى مركز رأس الحربة، مؤكدًا أن إتاحة الفرصة للاعب المصري ستسهم في اكتشاف عناصر جديدة قادرة على تمثيل المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وشدد مدير منتخب مصر على أن الهدف من هذه المقترحات هو خدمة الكرة المصرية على المدى الطويل، من خلال توسيع قاعدة اللاعبين الجاهزين للمنتخبات الوطنية ورفع مستوى المنافسة في الدوري الممتاز.