محذرا من تكرار أزمة «سبتة».. ترامب للأمريكيين: إذا فاز الديمقراطيون فلن تعيشوا حياة جيدة

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال مواجهة الولايات المتحدة تدفقًا كبيرًا للمهاجرين، مستشهدًا بالتطورات التي شهدتها مدينة سبتة الإسبانية، وذلك خلال تصريحات أدلى بها لشبكة «فوكس نيوز».

ووصف ترامب المشاهد القادمة من سبتة بأنها «مروّعة»، معتبرًا أن ما حدث يمثل نموذجًا لما قد تواجهه الولايات المتحدة في حال تغيّرت سياساتها المتعلقة بالهجرة.

وقال ترامب إن ما شهدته سبتة يجب أن يكون بمثابة تحذير للأمريكيين، مضيفًا أن الولايات المتحدة قد تواجه وضعًا مشابهًا خلال السنوات المقبلة إذا وصل الديمقراطيون إلى السلطة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في حديثه إلى «فوكس نيوز»، أن «الأمريكيين لن يعيشوا حياة جيدة» إذا فاز الديمقراطيون في الانتخابات، في إشارة إلى موقف الحزب الديمقراطي من قضايا الهجرة وأمن الحدود.

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع أزمة هجرة حادة في سبتة، الجيب الإسباني الواقع على الساحل الشمالي لأفريقيا، بعدما شهدت المنطقة تدفقًا واسعًا للمهاجرين من المغرب، ما أدى إلى استنفار السلطات الإسبانية وتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود.

وأفادت تقارير بأن عشرات الآلاف حاولوا عبور الحدود، فيما سُجلت وفيات خلال محاولات العبور.

ويربط ترامب، منذ سنوات، ملف الهجرة بأمن الحدود والسياسات الداخلية، ويستخدم القضية في خطابه السياسي لانتقاد الديمقراطيين والدعوة إلى تشديد القيود على الهجرة.

وتأتي تصريحاته بشأن سبتة في ظل جدل سياسي متصاعد داخل الولايات المتحدة حول سياسات الهجرة، وأمن الحدود، ومستقبل الإجراءات المتخذة للحد من الهجرة غير النظامية، فيما يحاول كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تقديم رؤيته الخاصة للتعامل مع الملف.