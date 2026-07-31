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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 1 أغسطس 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، الجمعة، أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة رطبًا خلال الصباح الباكر، بينما يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، على أن يصبح مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح بين 30 و32 درجة على السواحل الشمالية، ومن 37 إلى 39 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تسجل محافظات جنوب البلاد ما بين 38 و45 درجة.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة غدًا السبت، وتمتد أيضًا إلى يوم الأحد، على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل، وذلك على فترات متقطعة.

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على بعض المناطق خلال فترات متقطعة، وهو ما قد يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا في بعض الأوقات.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس تفاصيل حالة الطقس درجات الحرارة العظمى أمطار خفيفة

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