كول بالمر يكشف موقفًا طريفًا بعد استبعاده من مونديال 2026: نمت أثناء مباراة إنجلترا والمكسيك

كشف كول بالمر، نجم تشيلسي الإنجليزي، عن موقف طريف عاشه خلال متابعته مشوار منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، بعدما اعترف بأنه غلبه النوم خلال استراحة الشوط الأول من المباراة المثيرة أمام المكسيك في دور الـ16، والتي انتهت بفوز "الأسود الثلاثة" بنتيجة 3-2.

وقال بالمر، البالغ من العمر 24 عامًا، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بجولة تشيلسي التحضيرية في أستراليا: "نعم، شاهدت المباراة، لكنني نمت في الشوط الأول"، في تصريح أثار ضحك الحاضرين، موضحًا أن توقيت المباراة كان مرهقًا بعدما انطلقت في الثانية فجرًا بتوقيت جرينتش عقب تأجيلها لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

استبعاد مفاجئ من قائمة إنجلترا

كان بالمر من أبرز المفاجآت في قائمة المستبعدين من منتخب إنجلترا، بعدما قرر المدير الفني الألماني توماس توخيل عدم ضمه إلى القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبًا للمشاركة في كأس العالم، رغم المستويات التي قدمها مع تشيلسي.

وأوضح لاعب الوسط الإنجليزي أن متابعة مباريات المنتخب من خارج المعسكر لم تكن سهلة، قائلًا: "كنت بعيدًا عن الفريق، كما أن توقيت المباريات في أمريكا كان صعبًا للغاية، لكنني حرصت على متابعتها".

ورغم نومه خلال الاستراحة، فقد تابع بقية المباراة التي شهدت أحد أبرز انتصارات إنجلترا في البطولة، بعدما نجح المنتخب الإنجليزي في الفوز على المكسيك داخل ملعب "أزتيكا" التاريخي، رغم اللعب بعشرة لاعبين في جزء كبير من اللقاء.

الاستبعاد يمنحه دافعًا جديدًا

وأكد بالمر أن استبعاده من كأس العالم سيكون مصدرًا إضافيًا للتحفيز خلال الموسم الجديد، مشددًا على رغبته في إثبات أحقيته بالعودة إلى صفوف المنتخب الإنجليزي.

وقال: "عندما يخبرك أحد أنك لست جيدًا بما يكفي للانضمام إلى المنتخب، فمن الطبيعي أن تعمل بجهد أكبر لإثبات العكس".

وأضاف أن فترة الغياب عن البطولة منحته فرصة مهمة لاستعادة جاهزيته البدنية، بعد موسم طويل مع تشيلسي عانى خلاله من عدة إصابات أثرت على مستواه.

الاستعداد للموسم الجديد

ويواصل كول بالمر استعداداته مع تشيلسي للموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو، حيث يخوض الفريق معسكرًا تحضيريًا في أستراليا، قبل مواجهة توتنهام هوتسبير في مباراة ودية ضمن برنامج الإعداد لانطلاق موسم 2026-2027.