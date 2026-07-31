قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تعرب عن خالص تعازيها للجزائر الشقيقة في ضحايا حادث الحافلة بولاية بومرداس
اعتقال 11 فلسطينيًا في نابلس.. ومستوطِنون يقطعون خط مياه يغذي تجمعات بدوية شرق القدس
ماذا تقدم شيفروليه كولورادو 2026.. وكم سعرها؟
بدء أعمال إزالة العقار المنهار في قرية جصفا بالدقهلية
شقيق تامر حسني يؤم المصلين بجنازة والده
ترامب يتوعد إيران: سنضربهم بقوة حتى يطلبوا التوقف
هشام موسى: ضبط مصنع الشاي المغشوش فضح جشع التجار.. والأجهزة الرقابية أنقذت ملايين المواطنين
لحظة وفاء.. تامر حسني يحمل نعش والده أمام المسجد
محلل سياسي: إسرائيل تواجه انقسامات داخلية متصاعدة رغم محاولات إظهار التماسك
هل تبدأ من 90%؟.. مؤشرات طب الأسنان في تنسيق الجامعات 2026
النيابة تحقق.. التحفظ على مسئول حمام سباحة في شبين القناطر بعد غرق شاب
حسام موافي: لا علاج نهائي لالتهاب الأعصاب الطرفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كول بالمر يكشف موقفًا طريفًا بعد استبعاده من مونديال 2026: نمت أثناء مباراة إنجلترا والمكسيك

كول بالمر
كول بالمر
إسلام مقلد

كشف كول بالمر، نجم تشيلسي الإنجليزي، عن موقف طريف عاشه خلال متابعته مشوار منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، بعدما اعترف بأنه غلبه النوم خلال استراحة الشوط الأول من المباراة المثيرة أمام المكسيك في دور الـ16، والتي انتهت بفوز "الأسود الثلاثة" بنتيجة 3-2.

وقال بالمر، البالغ من العمر 24 عامًا، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بجولة تشيلسي التحضيرية في أستراليا: "نعم، شاهدت المباراة، لكنني نمت في الشوط الأول"، في تصريح أثار ضحك الحاضرين، موضحًا أن توقيت المباراة كان مرهقًا بعدما انطلقت في الثانية فجرًا بتوقيت جرينتش عقب تأجيلها لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

استبعاد مفاجئ من قائمة إنجلترا

كان بالمر من أبرز المفاجآت في قائمة المستبعدين من منتخب إنجلترا، بعدما قرر المدير الفني الألماني توماس توخيل عدم ضمه إلى القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبًا للمشاركة في كأس العالم، رغم المستويات التي قدمها مع تشيلسي.

وأوضح لاعب الوسط الإنجليزي أن متابعة مباريات المنتخب من خارج المعسكر لم تكن سهلة، قائلًا: "كنت بعيدًا عن الفريق، كما أن توقيت المباريات في أمريكا كان صعبًا للغاية، لكنني حرصت على متابعتها".

ورغم نومه خلال الاستراحة، فقد تابع بقية المباراة التي شهدت أحد أبرز انتصارات إنجلترا في البطولة، بعدما نجح المنتخب الإنجليزي في الفوز على المكسيك داخل ملعب "أزتيكا" التاريخي، رغم اللعب بعشرة لاعبين في جزء كبير من اللقاء.

الاستبعاد يمنحه دافعًا جديدًا

وأكد بالمر أن استبعاده من كأس العالم سيكون مصدرًا إضافيًا للتحفيز خلال الموسم الجديد، مشددًا على رغبته في إثبات أحقيته بالعودة إلى صفوف المنتخب الإنجليزي.

وقال: "عندما يخبرك أحد أنك لست جيدًا بما يكفي للانضمام إلى المنتخب، فمن الطبيعي أن تعمل بجهد أكبر لإثبات العكس".

وأضاف أن فترة الغياب عن البطولة منحته فرصة مهمة لاستعادة جاهزيته البدنية، بعد موسم طويل مع تشيلسي عانى خلاله من عدة إصابات أثرت على مستواه.

الاستعداد للموسم الجديد

ويواصل كول بالمر استعداداته مع تشيلسي للموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو، حيث يخوض الفريق معسكرًا تحضيريًا في أستراليا، قبل مواجهة توتنهام هوتسبير في مباراة ودية ضمن برنامج الإعداد لانطلاق موسم 2026-2027.

كول بالمر بالمر تشيلسي منتخب إنجلترا كأس العالم 2026 كأس العالم المكسيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

تنسيق الجامعات

مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بالأرقام.. وبشرى سارة لشعبة العلمي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: الشريعة في أصلها مورد صافٍ سهلُ المنال يعكس يسر الإسلام ومنهجيته

ندوات علمية عقب صلاة الجمعة

الأوقاف تواصل عقد الندوات العلمية عقب صلاة الجمعة بمشاركة أساتذة الجامعات والخبراء

قافلة دعوية موسعة

الأوقاف تسير قافلة دعوية موسعة لمساجد إدارات السلام والمطرية وعين شمس

بالصور

شقيق تامر حسني يؤم المصلين بجنازة والده

جنازة والد تامر حسني
جنازة والد تامر حسني
جنازة والد تامر حسني

فرح شعبان تتألق بإطلالة صيفية أنيقة على البحر.. تنورة بيضاء وتوب أسود

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

سيارة مصنوعة من البلاستيك.. مرسيدس تطرح C-Class الكهربائية

سيارة مرسيدس C Class الكهربائية
سيارة مرسيدس C Class الكهربائية
سيارة مرسيدس C Class الكهربائية

التعب المستمر ليس سببه نقص الحديد .. اكتشف مرضا خطيرا يسبب نفس الأعراض

ارتفاع الكوليسترول الوراثي
ارتفاع الكوليسترول الوراثي
ارتفاع الكوليسترول الوراثي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد