أحمد موسى: إنجلترا وفرنسا قدّمتا مباراة من الخيال.. 10 أهداف في واحدة من أمتع مواجهات كأس العالم| بث مباشر

وصف الإعلامي أحمد موسى مواجهة إنجلترا وفرنسا في كأس العالم بأنها واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ البطولة؛ بعدما شهدت تسجيل 10 أهداف وتقلبات درامية أبقت الجماهير على أعصابها حتى اللحظات الأخيرة.

مباراة المنتخب الإنجليزي

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن المباراة كانت أشبه بـ"الخيال"، مؤكدًا أن ما حدث على أرض الملعب يفوق كل التوقعات، خاصة بعد التقدم الكبير الذي حققه المنتخب الإنجليزي في الشوط الأول.

التفوق الواضح على المنتخب الفرنسي

وأضاف موسى أن المنتخب الإنجليزي أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 4-0، مشيرًا إلى أن الأداء كان كاسحًا، وأن الفريق كان قادرًا على تسجيل 6 أو 7 أهداف قبل نهاية النصف الأول من اللقاء، في ظل التفوق الواضح على المنتخب الفرنسي.

وأوضح أن الجميع اعتقد أن المباراة قد حُسمت مبكرًا، إلا أن المنتخب الفرنسي عاد بقوة في الشوط الثاني، ونجح في تقليص الفارق بتسجيل عدة أهداف متتالية؛ ليشعل أجواء اللقاء ويعيد الإثارة إلى المواجهة قبل أن يحسم المنتخب الإنجليزي المباراة بنتيجة 6-4.

وأكد أحمد موسى أن المباراة ستظل عالقة في أذهان عشاق كرة القدم؛ لما شهدته من إثارة وسرعة في الأداء وغزارة تهديفية نادرة، لافتًا إلى أن المنتخب الإنجليزي فرض سيطرته على معظم فترات اللقاء، خاصة في الثلث الدفاعي للمنتخب الفرنسي، وقدم كرة هجومية سريعة ومميزة استحق بها الفوز في واحدة من أمتع مباريات البطولة.