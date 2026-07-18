لازم نحمي أعراض الناس.. انفعال حاد من أحمد موسى على الهواء بسبب صفحات السوشيال ميديا المشبوهة

انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب ارتكاب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدار من داخل مصر لجرائم يومية وممارسة حالات من التنمر والترصد للشخصيات العامة .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لازم نحمي الأسرة المصرية وقيم المجتمع من انتهاك أعراض الناس ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لازم يكون هناك قوانين وردع حقيقي للصفحات المشبوهة اللي بتهد وبتخرب في قيم المجتمع على السوشيال ميديا ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" مينفعش نسيب صفحات تهد في قيم المجتمع وتعمل أزمات"، مضيفا:" محدش بيحكم السوشيال ميديا في مصر ولازم نحكمها".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدار من داخل مصر ترتكب جرائم يومية ومحدش بيحاسبها ".