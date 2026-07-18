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كوبارسي قبل نهائي المونديال: اللعب أمام ميسي حلم تحقق.. وألفاريز أخطر أسلحة الأرجنتين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كوبارسي قبل نهائي المونديال: اللعب أمام ميسي حلم تحقق.. وألفاريز أخطر أسلحة الأرجنتين

باو كوبارسي
باو كوبارسي
إسلام مقلد

يستعد المدافع الإسباني الشاب باو كوبارسي لدخول تاريخ كأس العالم، عندما يخوض نهائي مونديال 2026 أمام الأرجنتين، ليصبح ثاني أصغر مدافع يشارك في المباراة النهائية عبر تاريخ البطولة، بعمر 19 عامًا، بعد الإيطالي جوزيبي بيرجومي.

وقدم كوبارسي مستويات مميزة خلال البطولة، بعدما شكّل ثنائيًا دفاعيًا قويًا إلى جانب إيميريك لابورت، ليساهما في قيادة المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية، بفضل الصلابة الدفاعية التي أظهرها "لا روخا".

أول بطولة كبرى

وقال كوبارسي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "هذه أول بطولة كبرى نشارك فيها أنا ولابورت معًا ضمن التشكيل الأساسي، وشعرت براحة كبيرة إلى جواره، وأعتقد أنه شعر بالأمر نفسه أيضًا".

وأضاف: "أخبروني أن لابورت يشبه إينيجو مارتينيز كثيرًا، فكلاهما من إقليم الباسك، ويلعب في الجهة اليسرى من الدفاع، ويتمتع بشخصية قوية وخصائص متشابهة. لقد لعبت بجوار إينيجو، ولذلك أستطيع أن أتخيل نفسي ألعب إلى جانب لابورت أيضًا".

خطورة مهاجم الأرجنتين جوليان ألفاريز

وتحدث المدافع الإسباني عن خطورة مهاجم الأرجنتين جوليان ألفاريز، قائلاً: "إنه لاعب ذكي للغاية، يجيد التحرك بين الخطوط واستغلال المساحات، كما يستطيع التراجع لاستلام الكرة، ويمتلك تسديدات قوية، لذلك يجب أن تبقى قريبًا منه طوال الوقت، لأنه قادر على صناعة الفارق في أي لحظة".

مواجهة ليونيل ميسي

كما عبّر كوبارسي عن سعادته بمواجهة ليونيل ميسي في نهائي كأس العالم، مؤكدًا أن قائد الأرجنتين كان أحد أبرز قدواته منذ الصغر.

وقال: "كنت أمتلك قمصانًا تحمل أسماء نيمار وبيكيه، لكن ميسي كان حاضرًا دائمًا، وكان أحد أكبر قدواتي في كرة القدم".

واختتم تصريحاته قائلاً: "أنا، مثل جميع جماهير برشلونة، أحمل مشاعر خاصة تجاه ليونيل ميسي. أن أشارك أرض الملعب معه وأنا في هذا العمر، فهذا حلم أصبح حقيقة".

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