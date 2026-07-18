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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توني كروس يتوقع بطل مونديال 2026: إسبانيا الأقرب.. لكن احذروا الأرجنتين

توني كروس
توني كروس
إسلام مقلد

كشف أسطورة الكرة الألمانية توني كروس عن توقعاته للمباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي تجمع منتخب إسبانيا بنظيره الأرجنتيني، مؤكدًا أن "لا روخا" يدخل المواجهة باعتباره المرشح الأوفر حظًا للتتويج باللقب، إذا حافظ على المستوى الذي قدمه طوال البطولة.

وقال كروس، خلال ظهوره في البودكاست الخاص به "كروس وكروس: كأس العالم تحت المجهر"، الذي يقدمه مع شقيقه فيليكس عبر تطبيق "تيك توك": "إذا قدمت إسبانيا الأداء نفسه الذي ظهرت به خلال البطولة، فإنها ستكون المرشح الأبرز للفوز بالمباراة النهائية".

سر قوة المنتخب الإسباني 

وأوضح نجم ريال مدريد ومنتخب ألمانيا السابق أن سر قوة المنتخب الإسباني يكمن في قدرته على السيطرة الكاملة على المباريات بمجرد التقدم في النتيجة.

وأضاف: "إذا تمكن فريق مثل إسبانيا من اللعب وهو متقدم، فلن ترغب في مواجهته، لأنهم يعرفون جيدًا كيف يديرون المباراة ويحرمون منافسهم من العودة".

الاستهانة بقدرات المنتخب الأرجنتيني

وفي المقابل، حذر كروس من الاستهانة بقدرات المنتخب الأرجنتيني، مؤكدًا أن كتيبة ليونيل سكالوني تمتلك خبرات كبيرة وقدرة على استغلال أقل الأخطاء.

وقال: "الأرجنتين لا تزال تمثل خطرًا كبيرًا، وإذا منحتها ولو مساحة صغيرة، فإنها ستستغل كل ثغرة تظهر أمامها".

ورأى اللاعب الألماني أن الهدف الأول قد يحسم مسار النهائي، مضيفًا: “إذا سجلت إسبانيا أولًا، فأعتقد أن الأمور ستنتهي لصالحها، وربما تتمكن بعدها من تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف أخرى”.

ويترقب عشاق كرة القدم المواجهة المرتقبة بين إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، حيث يسعى المنتخب الإسباني بقيادة لويس دي لا فوينتي للتتويج باللقب العالمي الثاني في تاريخه، بينما يطمح منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي إلى الحفاظ على اللقب الذي توج به في نسخة 2022 وإضافة نجمة جديدة إلى سجله التاريخي.

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