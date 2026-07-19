شريف إكرامي: الأهلي بيتي.. وهناك من يدّعي أنه ابن الأهلي.. لكنه «ابن عاق»

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي وبيراميدز السابق، أن النادي الأهلي سيظل المحطة الأهم في مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أن التجربة التي عاشها داخل القلعة الحمراء لا يمكن مقارنتها بأي تجربة أخرى، رغم استمتاعه بمشواره بعد الرحيل عن الفريق.

وقال إكرامي، خلال ظهوره في برنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت"، إن جماهير الأهلي تمتلك خصوصية كبيرة، مؤكدًا أن وجودها يمنح اللاعبين دافعًا إضافيًا، لكنه أوضح أن الجماهير ليست العامل الوحيد في تحقيق النجاح داخل الملعب.

وأضاف أن أصعب مباراة خاضها في مسيرته كانت أمام منتخب غانا، كما وصف منافسته مع عصام الحضري بأنها كانت من أقوى المنافسات التي عاشها، مشيرًا إلى أن الحضري كان دائم السعي للمشاركة والوجود في التشكيل الأساسي.

وتطرق إكرامي إلى خططه بعد الاعتزال، موضحًا أنه يهتم بالتعلم وتطوير نفسه، إلى جانب اهتمامه بالإعلام والإدارة الرياضية، لافتًا إلى أن الإعلام الرياضي شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.

كما أشار إلى أن بيراميدز لم ينل التقدير الإعلامي الكافي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، معتبرًا أن الإنجاز كان يستحق اهتمامًا أكبر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الشعبية الكبيرة للنادي الأهلي لا تمثل أي مصدر إزعاج بالنسبة له.

واختتم حارس الأهلي السابق حديثه برسالة عن الانتماء، مؤكدًا أن حب النادي لا يقاس بالكلمات، قائلاً: "الأهلي بيتي والمكان الذي نشأت فيه، والانتماء الحقيقي يظهر في التصرفات وليس في التصريحات. وإذا قررت خوض انتخابات الأهلي يومًا ما، فسيكون هدفي الوحيد خدمة النادي دون أي مصالح شخصية".