تقرير عبري: إسرائيل توسع "بنك الأهداف" وتستعد لهجوم إيراني.. والأيام المقبلة حاسمة

ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تتوقع أن تكون الأيام المقبلة حاسمة في مسار المواجهة مع إيران، في ظل توسيع شعبة الاستخبارات العسكرية "بنك الأهداف" واستعداد الجيش الإسرائيلي لاحتمال تنفيذ طهران هجوما مفاجئا على الجبهة الداخلية.

وأوضح الموقع أن الإدارة الأمريكية مارست ضغوطا لفرض وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، رغم رغبة تل أبيب في مواصلة عملياتها العسكرية لإلحاق مزيد من الضرر بالبنية التحتية الإيرانية، مشيرا إلى أن واشنطن أبعدت إسرائيل لاحقا عن مسار المفاوضات مع طهران، متجاهلة تحذيرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن نوايا إيران.

وأضاف أن إيران لجأت إلى ما وصفه بـ"الورقة الرابحة" عبر إغلاق مضيق هرمز، في محاولة لردع الولايات المتحدة عن استئناف العمليات العسكرية، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أوامر باستئناف القتال ضد إيران، مع استبعاد الجيش الإسرائيلي من المشاركة المباشرة في تلك العمليات.

وأشار التقرير إلى أن الجيش الأمريكي يعمل حاليًا على تعزيز وجوده العسكري في الشرق الأوسط، استعدادًا لاحتمال توسيع نطاق الهجمات، بما يشمل نشر طائرات للتزود بالوقود في مواقع مختلفة داخل إسرائيل لدعم أي عمليات عسكرية محتملة.

ونقل الموقع عن مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قولها إن إيران تحاول توسيع دائرة التوتر في منطقة الخليج عبر استهداف دول تستضيف قواعد أمريكية، من بينها الأردن، لكنها لا تزال تتجنب توجيه ضربات مباشرة إلى إسرائيل، إدراكًا منها أن الرد الإسرائيلي سيكون أكثر قوة مما كان عليه في المواجهات السابقة.

وأكدت المصادر أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وسّعت بشكل ملحوظ "بنك الأهداف" داخل إيران خلال الفترة الماضية، وأن سلاح الجو الإسرائيلي استكمل استعداداته لتنفيذ عمليات إضافية إذا صدرت تعليمات بذلك، مشيرة إلى أن "الأيام المقبلة ستكون حاسمة" لتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنتقل من التهديدات إلى خطوات عسكرية أوسع، وما إذا كانت إيران ستواصل استبعاد إسرائيل من ردودها أم ستضمها مجددًا إلى دائرة الاستهداف.

وأضاف الموقع أنه عقب تقييم أمني ترأسه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، بدأ الجيش الإسرائيلي الاستعداد لسيناريوهات تتضمن هجومًا إيرانيًا مباغتًا على الجبهة الداخلية، مع رفع مستوى الجاهزية في مختلف الوحدات.

واختتم "واللا" تقريره بنقل تأكيدات من مصادر أمنية إسرائيلية بأن التنسيق الأمني مع دول المنطقة شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، كما لا تزال آليات التعاون مع الولايات المتحدة تعمل بأعلى مستوياتها، بما يسمح بالانتقال السريع من حالة الاستعداد الروتيني إلى إدارة أي حالة طوارئ قد تفرضها التطورات الميدانية.