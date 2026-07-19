«مبابي» ينفرد بصدارة هدافي كأس العالم 2026 ويبتعد عن «ميسي»

اعتلى كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، صدارة جدول هدافي بطولة كأس العالم 2026، بعد ما رفع رصيده إلى 9 أهداف، ليصبح الهداف الأول للمسابقة حتى الآن.

وجاء تقدم النجم الفرنسي بعد تسجيله في مباراة منتخب بلاده أمام إنجلترا، ليصل إلى الهدف التاسع في البطولة، متفوقًا بفارق هدف واحد على الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 8 أهداف.

ويواصل مبابي تقديم مستويات هجومية مميزة خلال النسخة الحالية من المونديال، ليؤكد حضوره القوي بين أبرز نجوم البطولة، ويعزز حظوظه في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي.

وتشتعل المنافسة على لقب هداف كأس العالم 2026 مع اقتراب البطولة من مراحلها الختامية، في ظل استمرار الصراع بين كبار نجوم المنتخبات المشاركة على صدارة القائمة.

وقام حاليًا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي فرنسا وإنجلترا، بينما تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة في نهائي كأس العالم 2026، حيث يلتقي منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي مع منتخب إسبانيا، مساء غدٍ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، لحسم هوية بطل العالم.