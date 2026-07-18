قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين
خبير استراتيجي: التصعيد بين إيران وأمريكا محسوب.. والجانبان يتجنبان الانزلاق لحرب شاملة
إنجلترا تنهي الشوط الأول برباعية في شباك فرنسا
سرب مقاتلات إف 16 وإف 35 إلى الشرق الأوسط لحرب إيران بأوامر ترامب
شريف إكرامي: الأهلي بيتي.. وهناك من يدّعي أنه ابن الأهلي.. لكنه «ابن عاق»
الحكومة الأرجنتينية تُعد استقبالًا تاريخيًا للتانجو بعد نهائي كأس العالم 2026
هاني حتحوت يكشف موقف نجم الأهلي من تولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة
إنجلترا تعزز تقدمها بهدف إزرى كونسا في شباك فرنسا 2-0
وكيل حسام عبدالمجيد يكشف كواليس انتقاله إلى لودوجوريتس: بوابة لأوروبا وخطة احتراف لـ6 سنوات
حفيدة إسماعيل ياسين تنفي وفاته فقيرًا: امتلك عقارات بالزمالك وشارع محمد مظهر.. وأزمة الضرائب غيّرت أوضاعه المالية
إنجلترا تتقدم مبكرًا على فرنسا في صراع الميدالية البرونزية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد عبد الدايم: مصر تتعامل مع أفريقيا بمنطق الشراكة والمنافع المشتركة

أحمد عبد الدايم: مصر تتعامل مع أفريقيا بمنطق الشراكة والمنافع المشتركة
أحمد عبد الدايم: مصر تتعامل مع أفريقيا بمنطق الشراكة والمنافع المشتركة
شيماء جمال

قال الدكتور أحمد عبد الدايم الاستاذ بكلية الدراسات الأفريقية: إن الشراكة الأفريقية موجودة وقائمة، ويمكن منذ عام 2014 تطورت بشكل كبير، لأن الفترات السابقة تاريخيًا كان هناك زخم سياسي حول التحرر من الاستعمار، وبالتالي كانت تأخذ منحى آخر، لكن الآن فكرة رابح رابح، أو فكرة المنافع المشتركة، والبعد الأفريقي - الأفريقي في المشروعات التنموية، والحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، أصبحت موجودة، ودائمًا الاتحاد الأفريقي يدعمها ويؤسس لها بشكل كبير للغاية.

وأضاف أحمد عبد الدايم خلال لقاء تليفزيونى عبر الفضائية المصرية، أن الدولة المصرية قائمة على هذا الأمر، وحتى في الخطاب السياسي للدولة المصرية، فهي لا تتحدث بلغة الفردية، ولا تتحدث عن المصالح المصرية فقط في أفريقيا.

وتابع الاستاذ بكلية الدراسات الأفريقية: وحينما تتبوأ مصر المناصب الأفريقية، دائمًا يكون هناك نوع من الزهد، وحتى تجد أي مسؤول مصري يتولى منصبًا أفريقيًا لا يأتي على ذكر مصر فقط، وإنما يؤكد أن مصر جزء من أفريقيا، وليست دولة تركز على نفسها فقط، ولذلك يحب الأفارقة أن تكون مصر متحدثة عنهم؛ لأنها تتحدث بلغة الجماعة، ولا تتحدث بلغة الفردية.

وأشار أحمد عبد الدايم إلى أنه حتى في فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، أو في كل المهام التي اختير فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة بعض اللجان داخل الاتحاد الأفريقي، مثل لجان المناخ وغيرها من مجالات التنمية، فإن مصر بذلت جهودًا كبيرة في هذا الأمر، وعلى رأسها موضوعات التنمية.

وأوضح الاستاذ بكلية الدراسات الأفريقية أن مصر عندما تعمل، كما تعمل داخل بلادها، فإنها تحب أن تنقل هذه التجربة إلى أفريقيا، مضيفًا أن الرئيس لا يريد سوى تحقيق التنمية، مثلما بذلت مصر سنوات طويلة حتى أنشأت بنية تحتية قوية، وأعادت تأهيل البنية القديمة، وهو ما ينبغي أن يحدث في أفريقيا، خاصة أن غالبية المناطق الأفريقية لا تمتلك بنية تحتية من الأساس.

وقال أحمد عبد الدايم: إذا كنا نتحدث عن أن 50% من تنزانيا لا تصلها الكهرباء، وأن أكثر من 65% من القارة الأفريقية لا توجد بها كهرباء أصلًا، فإن أكثر من نصف سكان العالم الذين لا يحصلون على الكهرباء هم من الأفارقة، وهي نسب كبيرة مفجعة عند مقارنتها بالعالم.

وحول أسباب التأخر في خطط التنمية بالقارة، أوضح أحمد عبد الدايم أن الاستقلال في البداية كان منقوصًا، وكان مرتبطًا بالتبعية الاقتصادية، ولذلك ظلت الدول الاستعمارية التقليدية مرتبطة بمستعمراتها السابقة بشكل أو بآخر، سواء من خلال اتفاقيات عسكرية أو تعاون مشترك، مشيرًا إلى أن مصر أيضًا كانت لها حالة خاصة، مستشهدًا بما كان قائمًا بشأن قناة السويس، وإمكانية عودة السيطرة البريطانية عليها قبل أن تنتهي هذه المرحلة.

أحمد عبد الدايم الشراكة الأفريقية الاتحاد الأفريقي الخطاب السياسي المناصب الأفريقية كلية الدراسات الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه أكثر من 1800 جنيه

مباراة مصر و الأرجنتين

مونديال المؤامرات.. كيف استفاد ميسي من الفار والذكاء الاصطناعي في تخطي مصر والوصول إلى نهائي كأس العالم ؟

استعلام عن القضايا المرفوعة ضدك

وداعاً لطوابير المحاكم.. كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك أون لاين

محمد صلاح

بعد ارتباط اسمه بهم.. بشكتاش يصدر بيانًا رسميًا بشأن التعاقد مع محمد صلاح

احمد العوضي والفتاة

بلف وراه بقالي سنين.. صاحبة فيديو أحمد العوضي تكشف سر ملاحقته في السينما

نهاد ابو القمصان

صحيت على العداد بيولع.. نهاد أبو القمصان تروي لحظات الرعب داخل فيلتها بالساحل

أرشيفية

للشباب المقبل على الزواج..كيفية التقديم لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

الذهب

5820 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

حريق دار للأيتام في الجزائر

الأزهر يعزي الجزائر في ضحايا حريق دار للأيتام ويعلن تضامنه الكامل مع عائلاتهم

الدكتور علي جمعة

صحيفة عمرها 14 قرنًا.. علي جمعة يكشف دور التابعين في تدوين السنة النبوية

دار الإفتاء

حكم عمل المرأة بالتعليم والتدريس والإفتاء.. دار الإفتاء تجيب

بالصور

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية صيف 2026 بمشاركة كبار نجوم الطرب

حفلات الأوبرا لصيف 2026
حفلات الأوبرا لصيف 2026
حفلات الأوبرا لصيف 2026

أحدث 5 سيارات كهربائية في السوق المصري ‏

أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية

بلوك كاجوال وتنورة قصيرة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. موعد نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل هامة

إيمان عبد اللطيف

درجة الحرارة 41.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المُقبلة | تفاصيل

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع واشنطن

إيمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| حقيقة انتقال محمد صلاح إلى نادي بشكتاش التركي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد