الإمارات تعرب عن بالغ قلقها من تطورات المنطقة

أعربت الإمارات عن بالغ قلقها إزاء التطورات التي شهدتها المنطقة الأيام الماضية.

ودعت الإمارات إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التداعيات الخطيرة وانزلاق المنطقة إلى مستويات من العنف وعدم الاستقرار وفقا لنبأ عاجل على إكسترا نيوز.

كما دعت إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية والعودة فورا إلى طاولة المفاوضات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التداعيات الخطيرة وانزلاق المنطقة إلى مستويات من العنف وعدم الاستقرار

وأيضا دعت إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية والعودة فورا إلى طاولة المفاوضات.