راغب علامة وعبير نعمة يختتمان مهرجان تيميتار في المغرب

تنطلق فعاليات الدورة الحادية والعشرين من مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية بمدينة أغادير المغربية، خلال الفترة من 23 إلى 25 يوليو، ببرنامج فني يضم أكثر من 20 عرضًا موسيقيًا، ويجمع نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي والمغرب وإفريقيا، يتقدمهم راغب علامة، وعبير نعمة، وزهير بهاوي، وزينة الداودية.

وتشهد الدورة الجديدة مشاركة عدد من أبرز نجوم الغناء العربي، يتقدمهم النجم اللبناني راغب علامة الذي يحيي حفل الختام، إلى جانب الفنانة اللبنانية عبير نعمة، فيما يحضر من المغرب كل من زهير بهاوي، وزينة الداودية، ونجاة اعتابو، وحميد القصري، وأودادن، وفاطمة تبعمرانت، وفاطمة تيحيت، وفاطمة تاشتوكت، إلى جانب MR ID، وعروض فرق أحواش التراثية، وDJ Key، وDJ HBrown.

كما يواصل المهرجان تعزيز حضوره الإفريقي باستضافة الفنانة الإيفوارية عايشة كوني، والفنانة الموريتانية مالومة منت المختار، والفنان الكيني Makadem، إضافة إلى مشروع Africa United، الذي يجمع موسيقيين من المغرب والكونغو وكوت ديفوار وجزر القمر في عرض يحتفي بتنوع الموسيقى الإفريقية.

وتقام العروض على منصتي ساحة الأمل ومسرح الهواء الطلق في المدينة الساحلية جنوبي المغرب، حيث يقدم المهرجان برنامجًا يمزج بين الموسيقى الأمازيغية والتراث المغربي والإيقاعات العربية والإفريقية، في إطار شعاره التاريخي “الفنانون الأمازيغ يرحبون بموسيقى العالم”.

ومنذ تأسيسه عام 2004، رسخ مهرجان تيميتار مكانته كأحد أبرز المهرجانات الموسيقية في إفريقيا، مستقطبًا سنويًا مئات الآلاف من الزوار، بفضل برامجه المجانية التي تجمع بين الحفاظ على الهوية الأمازيغية والانفتاح على مختلف التجارب الموسيقية حول العالم.

وتأتي الدورة الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الماضية، التي شهدت مشاركة مصرية لافتة، من بينها ويجز في أول حفل جماهيري له بالمغرب، إلى جانب دبل زوكش، بينما قدمت الفنانة مروة ناجي أمسية خاصة احتفاءً بإرث كوكب الشرق أم كلثوم، ضمن النسخة الاستثنائية التي أقيمت بالتزامن مع استضافة المغرب لبطولة كأس الأمم الإفريقية.