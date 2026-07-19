خبير استراتيجي: التصعيد بين إيران وأمريكا محسوب.. والجانبان يتجنبان الانزلاق لحرب شاملة

قال اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية سابقًا، إن المواجهة الحالية بين إيران والولايات المتحدة تشهد حالة من التصعيد المتبادل، إلا أن الطرفين يتحركان “وفق حسابات دقيقة” لتجنب الدخول في مواجهة عسكرية شاملة.

طبيعة العمليات المتبادلة

وأوضح عبد المنعم، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن طبيعة العمليات المتبادلة بين الجانبين تشير إلى وجود رسائل عسكرية وسياسية متبادلة، مع الحفاظ على مستوى معين من التصعيد دون تجاوز الخطوط التي قد تقود إلى حرب واسعة.

مواقع داخل منطقة الخليج

وأشار رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق إلى أن الضربات الأمريكية السابقة بدأت باستهداف مواقع داخل منطقة الخليج، والتي تطلق عليها إيران وصف "البعوض"، قبل أن تمتد إلى استهداف مواقع تابعة للقوات الإيرانية المتمركزة على الساحل المطل على الخليج.



تطورات المشهد العسكري

وأضاف أن تطورات المشهد العسكري بين الطرفين تعكس تعقيدات الصراع، في ظل حرص كل جانب على تحقيق أهدافه وإرسال رسائل ردع، مع محاولة تجنب تداعيات مواجهة مفتوحة قد تؤثر على أمن واستقرار المنطقة.