أحمد السقا وياسمين عبدالعزيز يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم «خلي بالك من نفسك» في السعودية

يستعد الفنان أحمد السقا والفنانة ياسمين عبدالعزيز لحضور العرض الخاص لفيلمهما الجديد «خلي بالك من نفسك» في المملكة العربية السعودية، غدًا الإثنين، ضمن الجولة الترويجية للعمل قبل طرحه رسميًا في دور العرض السينمائية.

ويأتي العرض السعودي بعد إقامة فعاليات خاصة للفيلم في الكويت ودبي، لتختتم بذلك الجولة العربية التي سبقت انطلاق عرضه للجمهور.

ومن المقرر أن يعود فريق العمل إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة لإقامة العرض الخاص في مصر، استعدادًا لطرح فيلم «خلي بالك من نفسك» في دور السينما المصرية والعربية يوم 22 يوليو الجاري.

فيلم "خلي بالك من نفسك”

وتدور أحداث “خلي بالك من نفسك” في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، ويشارك في بطولته أحمد السقا، وياسمين عبد العزيز، ولبلبة، ومحمد رضوان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج Synergy Plus، بينما تتولى Synergy Film توزيعه داخل مصر، وGo Media توزيعه في الأسواق الخارجية.