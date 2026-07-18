أمير رمزي يقترح نقل إجراءات إعلام الوراثة إلى الشهر العقاري

أثار أمير رمزي، شقيق الفنان هاني رمزي، نقاشًا حول إجراءات استخراج إعلام الوراثة في مصر، بعدما نشر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي رأيًا يدعو إلى تبسيط تلك الإجراءات، معتبرًا أنه من غير المنطقي أن تضطر أسرة المتوفى إلى اللجوء للمحكمة في جميع الحالات.

إعلام الوراثه

وقال أمير رمزي إن الأسر تدخل المحكمة بعد وفاة أحد أفرادها لرفع دعوى من أجل استخراج إعلام شرعي يحدد الورثة، متسائلًا عن جدوى ذلك في حال عدم وجود أي نزاع بين الورثة، ومقترحًا أن يتم الأمر أمام موثق بالشهر العقاري باعتباره إجراءً توثيقيًا.

وأضاف أن هذا التعديل من وجهة نظره سيسهم في اختصار الإجراءات وتسهيل حياة المواطنين، مؤكدًا أن دور المحاكم ينبغي أن يقتصر على الفصل في المنازعات، بينما تُحال إجراءات التوثيق إلى مكاتب الشهر العقاري لتكون أسرع وأسهل في الإنجاز.