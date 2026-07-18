أحمد الحلواني يكشف تطورات حالته الصحية لـ"صدى البلد": قطعوا صباع رجلي بسبب السكر

كشف الفنان أحمد الحلواني، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، عن آخر تطورات حالته الصحية، مطمئنًا جمهوره ومحبيه بعد الفترة الماضية التي شهدت تساؤلات كثيرة حول وضعه الصحي، مؤكدًا أنه تجاوز المرحلة الصعبة ويواصل حياته وعمله بشكل طبيعي.

وقال أحمد الحلواني إن حالته الصحية أصبحت مستقرة، موضحًا أنه يعاني من الأنيميا، كما تعرض لمضاعفات مرض السكري التي أدت إلى بتر أحد أصابع قدمه، إلا أنه يتعامل مع الأمر بهدوء ويلتزم بتعليمات الأطباء للحفاظ على صحته.

وأضاف الحلواني: "عندي أنيميا، وقطعوا صباع رجلي بسبب السكري، لكن الحمد لله أنا بخير، وبنزل الشغل وباخد بالي من صحتي، وبحاول ألتزم بكل التعليمات الطبية."

وحرص الفنان على توجيه رسالة شكر لكل من سأل عنه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن دعم الجمهور كان له أثر كبير في رفع معنوياته، وقال: "شكراً لكل اللي اطمن عليا، وشكرًا للجمهور على الحب والدعوات، وربنا يديم الصحة على الجميع."

وأكد أحمد الحلواني أنه يواصل نشاطه الفني بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن حالته الصحية لم تمنعه من ممارسة عمله، وأنه يسعى دائمًا للحفاظ على نمط حياة صحي يساعده على تجنب أي مضاعفات جديدة.

واختتم الفنان تصريحاته الخاصة لـصدى البلد برسالة طمأنة إلى جمهوره، مؤكدًا أنه في حالة جيدة، ويقدر كثيرًا حالة الحب والاهتمام التي لمسها من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، معربًا عن أمله في أن يواصل تقديم أعمال تنال إعجاب الجمهور خلال الفترة المقبلة.