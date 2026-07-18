مريم أمين تعلن توقفها عن تقديم برنامج "من ماسبيرو"

أعلنت الإعلامية مريم أمين توقفها عن تقديم برنامج "من ماسبيرو"، وذلك عبر رسالة نشرتها على حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، أعربت خلالها عن حزنها لعدم استكمال التجربة، مؤكدة أنها كانت تتطلع إلى مواصلة تقديم البرنامج.



وقالت مريم أمين إن الفترة الماضية شهدت استعدادات كبيرة لتقديم حلقات متنوعة تضم لقاءات مع نجوم الفن والرياضة، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، إلا أن الظروف حالت دون استكمال تلك الخطة، معربة عن أملها في أن تكون الحلقات التي قدمتها قد نالت إعجاب الجمهور.



وفي ختام رسالتها، وجهت الشكر للإعلامية سناء منصور، مثمنة دعمها وتقديرها لها، مؤكدة أن كلماتها وتقديمها لها كانا مصدر فخر واعتزاز كبير، ولن تنساهما طوال مسيرتها المهنية.