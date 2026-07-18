أحمد حسن: عمومية الزمالك الخاصة بشركة الكرة نهاية الأسبوع

كشف الإعلامي أحمد حسن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الجمعية العمومية الخاصة بمناقشة إنشاء شركة الكرة بنادي الزمالك ستُعقد في نهاية الأسبوع، نافيًا ما تردد بشأن إقامتها في منتصف الأسبوع.

شركة الكرة بنادي الزمالك

ويأتي ذلك في ظل الجدل الدائر داخل القلعة البيضاء حول موعد انعقاد الجمعية، خاصة مع مطالبات عدد من أعضاء الجمعية العمومية بإقامتها يومي الجمعة أو السبت لضمان حضور أكبر عدد من الأعضاء.

ومن المنتظر أن تشهد الجمعية مناقشة واعتماد الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة الكرة، إلى جانب حسم عدد من الملفات المرتبطة بهيكل الشركة ونسب الملكية، بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية اللازمة.