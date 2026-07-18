قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقطاي عبد الله: ارتداء قميص الأهلي «حلم».. وجئت لحصد البطولات وإسعاد الجماهير
برفقة وزير التربية والتعليم.. وكيل الأزهر يكرم الطلاب الأوائل في المنصة اليابانية| صور
باكستان تدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتعليق إيران التزاماتها
الفيفا يعلن رصد 7 ملايين منشور مسيء في كأس العالم
لـ 20 أكتوبر | تأجيل محاكمة 5 متهمين في خلية داعش السيدة زينب
شاهد بطل الغربية .. قفز في الترعة لإنقاذ أسرة داخل ملاكي
هشام إبراهيم: الشراكة الاقتصادية بين مصر وتنزانيا بوابة لتعزيز التنمية والاستثمار في أفريقيا
مجانا.. قناة مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث والرابع بالمونديال
عمرو دياب يلتقي جمهوره بحفل جديد في «يلا ساحل»
ليبيا تدخل سباق استضافة كأس الأمم الإفريقية.. تفاصيل
بتوجيهات رئاسية .. مشروعات مصرية تنزانية مشتركة لتحقيق الرخاء
إنقاذ 37 مهاجرًا أمام سواحل موريتانيا.. و120 شخصًا في عداد المفقودين| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة تنزانيا تعرب عن تطلعها أن تؤتي زيارة الرئيس السيسي ثمارها لما فيه خير البلدين

رئيسة تنزانيا و الرئيس السيسي
رئيسة تنزانيا و الرئيس السيسي
أ ش أ

أعربت الدكتورة سامية حسن رئيسة تنزانيا عن سعادتها باستقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارته الحالية لتنزانيا على رأس وفد كبير من الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين لدعم التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.


وقالت رئيسة تنزانيا - خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم /السبت/ عقب المباحثات مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي - إن هذه الزيارة هي الثانية للرئيس السيسي لتنزانيا بعد زيارة عام 2017 ، مما يعكس قوة التعاون والعلاقات بين البلدين، معربة عن أملها ان تؤتى هذه الزيارة ثمارها للبلدين.


وأضافت أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه لها الدعوة لزيارة مصر قريبا.
وأشارت إلى أن التعاون بين البلدين يرجع لما قبل الاستعمار عندما جاء التجار المصريين لسواحل أفريقيا واستمر التعاون بعد الاستقلال وأطلقت البلدان لجنة مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصحة والتعليم والطاقة والأمن.
وأعربت رئيسة تنزانيا عن شكرها لمصر على ما تقدمه من دعم لبلادها في مجالات التدريب والتعليم والمنح المقدمة لمواطنينا وكذلك إيفاد أطباء مصريين إلى تنزانيا.


كما أشادت بتنفيذ شركتين مصريتين لمشروع السد التنزاني بتكلفة بلغت 7 تريليونات شلن تنزاني، وهو تم بأيدي وأموال أفريقية مما يعكس قدرة الدول الأفريقية على إقامة المشروعات الكبرى.


وأشارت إلى اتفاقها مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرة إلى أن مصر تأتي في المركز الثامن ضمن أكبر عشر دول تستثمر في تنزانيا من خلال ٦١ مشروعا بقيمة ٤ر١ مليار دولار توفر اكثر من ٤ آلاف فرصة عمل في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات.


ولفتت إلى أن الرئيس السيسي يرافقه ٣٥ من كبار المستثمرين يشاركون في المنتدى الاقتصادي المشترك للأعمال بين البلدين تحت عنوان "من النيل إلى المحيط الهندي..شراكة صناعية من أجل ازدهار منطقة الساحل".


وأشارت إلى اتفاقها مع الرئيس السيسي على التعاون في قطاع الزراعة وتربية الماشية لتعزيز الأمن الغذائي في البلدين، لافتة إلى خبرة مصر في مجال الري الحديث وإنتاج التقاوي.


كما رحبت بالاتفاق الذي تم توقيعه لإقامة البنية التحتية في قطاع النقل والربط بين موانيء دار السلام وباجامويو وسفاجا، وبناء سكك حديد من باجامويو وكوالا وتخطيط منطقة لوجيستية لمصر لتصدير البضائع المصرية لدول المنطقة.


وقالت إن تنزانيا ومصر اتفقتا على أهمية التعاون والحوار بين دول حوض النيل وأن لا يتحول استخدام المياه إلى سبب للنزاعات بين بلدان المنطقة.


وأضافت أن مصر وافقت على دعم تنزانيا لتحصل على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي لعامي ٢٠٢٨ / ٢٠٢٩ م .
 

رئيسة تنزانيا الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارته لتنزانيا ورجال الأعمال والمستثمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

فرنسا وانجلترا

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. كم وصل سعر الكيلو؟

صلاح وشوبير

ودارت الأيام.. الطفل مصطفى شوبير يشهد زفاف محمد صلاح.. والأخير يحضر عقد قران أوفا

الشاب والتريلا

مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يودع الحياة داخلها

محمد صلاح

بعد ارتباط اسمه بهم.. بشكتاش يصدر بيانًا رسميًا بشأن التعاقد مع محمد صلاح

ترشيحاتنا

كأس العالم

تشكيل منتخب فرنسا وإنجلترا المتوقع فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالمونديال

الزمالك

في أسبوع واحد .. نجوم الزمالك تحت حصار القانون

خوان بيزيرا

خوان بيزيرا يظهر بـ نيولوك جديد على إنستجرام| شاهد

بالصور

المروحة أم التكييف؟ أيهما أفضل للنوم في الأجواء شديدة الرطوبة؟

أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟
أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟
أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟

الإجهاد الحراري أم ضربة الشمس؟ كيف تفرق بينهما ومتى تتوجه للطوارئ؟

الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري

شارك ‏EX‏.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة بالسوق المصري ‏

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟

مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف

فيديو

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد