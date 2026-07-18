محافظ بورسعيد يرصد تراكمات للمخلفات بهذه المناطق .. ويوجه شركة النظافة برفعها على الفور |صور

رصد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وجود تراكمات من المخلفات والقمامة بعدد من الشوارع. و رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ فوزي الوالى، رئيس حي الضواحي.

جاء،ذلك خلال جولته الميدانية اليوم، ومروره بمناطق «الحراسات» و«23 ديسمبر» أمام مستشفى الصحة النفسية بحي الضواحي

محافظ بورسعيد يرصد تراكمات للمخلفات بهذه المناطق .. ويحذر من غرامة مالية حال تكرار المخالفة

وعلى الفور، استدعى محافظ بورسعيد شركة النظافة، ووجه بسرعة رفع وإزالة كافة المخلفات والتراكمات من الشوارع، مشدداً على ضرورة التعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات والحفاظ على مستوى النظافة والمظهر العام.

وأكد المحافظ أنه في حال تكرار هذه المخالفات مرة أخرى سيتم توقيع غرامة مالية، مشدداً على ضرورة الالتزام بأعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول، وعدم السماح بتراكم القمامة بالشوارع، بما يحافظ على الشكل الحضاري للمدينة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين