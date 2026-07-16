محافظ بورسعيد يصدق على صرف 22 مليون جنيه بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات والعاملين بالجهات الحكومية

صدق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على صرف بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات والعاملين بالجهات الحكومية، وذلك عن الفترة من ١ يوليو ٢٠٢٦ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، في إطار حرص المحافظة على انتظام صرف المستحقات المالية للمواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات.

بدء الصرف الأحد المقبل من خلال ماكينات الصراف الآلي

ومن المقرر أن يبدأ صرف بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٩ يوليو ٢٠٢٦، من خلال ماكينات الصراف الآلي.

ويبلغ إجمالي قيمة بدل المنطقة الحرة المقرر صرفه لأصحاب المعاشات نحو ١٦.٥ مليون جنيه، فيما تبلغ قيمة البدل للعاملين بالجهات الحكومية نحو ٥.٥ مليون جنيه، بإجمالي ٢٢ مليون جنيه.