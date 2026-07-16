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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

معًا نحافظ على بورسعيد.. السلوك الحضاري يحافظ على أهداف التطوير الشامل

الوعي المجتمعي شريك أساسي في الحفاظ على ما تحقق من تطوير وإنجازات
الوعي المجتمعي شريك أساسي في الحفاظ على ما تحقق من تطوير وإنجازات
محمد الغزاوى

تواصل محافظة بورسعيد نشر رسائلها التوعوية ضمن مبادرة “معًا نحافظ على بورسعيد”، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، وترسيخًا لثقافة الوعي المجتمعي، وتعزيزًا للسلوكيات الإيجابية التي تسهم في الحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة، ودعم ما تشهده المحافظة من أعمال تطوير ورفع كفاءة في مختلف القطاعات.

الوعي المجتمعي شريك أساسي في الحفاظ على ما تحقق من تطوير وإنجازات

واكدت محافظة بورسعيد أن الحفاظ على الشوارع والكورنيش والحدائق والممتلكات العامة، والالتزام بقواعد النظافة والانضباط والمرور، وترشيد استهلاك الموارد، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، كلها ممارسات تعكس وعي المواطن، وتسهم في الحفاظ على مكتسبات التنمية وتحقيق بيئة آمنة ونظيفة وحضارية تليق بأبناء بورسعيد وزائريها.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد أن ما تشهده المحافظة من تطوير شامل لن يحقق أهدافه إلا بالحفاظ عليه، مشيرًا إلى أن المواطن يمثل الشريك الأساسي في حماية المرافق العامة وصون الممتلكات، وأن الالتزام بالسلوكيات الحضارية يعكس الصورة المشرفة لأبناء بورسعيد، ويعزز من جهود المحافظة في الارتقاء بجودة الحياة، مؤكدًا استمرار نشر الرسائل التوعوية التي تستهدف ترسيخ هذه الثقافة لدى جميع فئات المجتمع.

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