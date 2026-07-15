ضبط 120 كيلو مصنعات لحوم وجبنة رومى متعفنة في بورسعيد

واصلت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، ممثلة في إدارة مراقبة الأغذية، حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة، لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

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جاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، والدكتورة إيمان هارون وكيل وزارة الصحة فى بورسعيد، وتحت إشراف الدكتور محمد جودة مدير عام الطب الوقائي، و أحمد شوقي مدير إدارة مراقبة الأغذية.

ضبط 120 كيلو مصنعات لحوم ولحوم و 14 كيلو جبنة رومى متعفنة فى بورسعيد

وأسفرت الحملات عن ضبط 14 كيلو من الجبن الرومي لوجود تعفن بها وتغير في خواصها الطبيعية

كما تم ضبط 120 كيلو مصنعات لحوم ولحوم بحي العرب بالتعاون مع لجنة من شئون البيئة بحي العرب ومديرية الطب البيطري

كما تم سحب عينات من الخضروات والفواكه .

‎و شملت الحملات المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وسحب عينات عشوائية من الأغذية وإرسالها إلى المعمل المشترك لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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واكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بورسعيد استمرار الحملات الرقابية على جميع المنشآت الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان تداول غذاء آمن وسليم