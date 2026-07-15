شهد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي واتحاد الصناعات المصرية، في مجال تأهيل الكوادر البشرية وتوفير العمالة الفنية المدربة، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويدعم القطاع الصناعي، من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التدريبية والتصنيعية والتكنولوجية المتوفرة بالجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.

تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الوطنية

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذا التوقيع يأتي في ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الوطنية، في ضوء تنفيذ محاور الاستراتيجية الصناعية الوطنية (2026 - 2030) التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

تمتلك أحدث التكنولوجيات

وأوضح "جمبلاط" أن وزارة الإنتاج الحربي يتبعها شركات صناعية تمتلك أحدث التكنولوجيات إلى جانب شركات غير صناعية متخصصة في العديد من المجالات مثل نظم المعلومات والبحث العلمي، كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب يضم منظومة تعليمية متكاملة تشمل مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية وكلية تكنولوجية متوسطة ومعهد فني للصناعات المتطورة، والتي تدعم مجال التعليم الفني بمصر، إلى جانب معامل على أعلى مستوى من الجاهزية ومتخصصة في مختلف المجالات (كيميائية - هندسية - لغات - نظم - قياسات)، علاوة على ورش تدريب وإنتاج مجهزة بأحدث الإمكانيات.

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة

وأضاف الوزير أنه من جانب آخر يتبع الوزارة صرح علمي يدعم مجال التعليم العالي بمصر ممثلا في الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والتي تساهم في إعداد وتأهيل كوادر هندسية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، معربًا عن حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والتدريبية والبشرية المتوفرة بالجهات التابعة لها، بما يسهم في دعم القطاع الصناعي وتأهيل الكوادر البشرية وتوفير عمالة فنية تلبي مطالب سوق العمل.

وستقوم وزارة الإنتاج الحربي بموجب البروتوكول بتوفير البرامج التدريبية وورش العمل للعاملين بالمنشآت الصناعية الأعضاء بالغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية ولطلاب المدارس التكنولوجية الصناعية التابعة للاتحاد وشباب الخريجين لتأهيلهم لسوق العمل، إلى جانب إمداد الاتحاد ببيانات خريجي المنشآت التعليمية التابعة للوزارة لبحث مدى إمكانية الاستعانة بهم لتلبية احتياجات شركات القطاع الخاص من العمالة الفنية المدربة، فضلًا عن التعاون في تنفيذ الندوات والاحتفالات والمؤتمرات، وإجراء البحوث الفنية والتعاون بمجال نظم المعلومات وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى التأكيد، خلال مراسم التوقيع، على اهتمام الوزارة بالتواصل المستمر والتعاون البنّاء مع اتحاد الصناعات المصرية، لما له من دور مهم في رسم ملامح العمليات التصنيعية داخل كبرى الشركات المصرية، وتنسيق التعاون بين مختلف الشركات الصناعية الحكومية والقطاع الخاص.

من جانبه، ثمّن رئيس اتحاد الصناعات المصرية دور وزارة الإنتاج الحربي الفاعل في دعم الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن التعاون مع الوزارة سيفتح آفاقًا جديدة لإعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات التي تتطلبها الصناعات الحديثة، مضيفًا أن تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الوزارة في مجالات التصنيع والتدريب والبحث العلمي ونظم المعلومات يسهم في زيادة الإنتاجية ورفع تنافسية الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار المهندس محمد السويدي إلى أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة يتطلب استمرار العمل المشترك والتنسيق الوثيق بين مختلف الأطراف المعنية من القطاع الحكومي والعام والخاص.

وفي ختام مراسم التوقيع، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كل طرف لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.

قام بتوقيع بروتوكول التعاون المهندس طارق بخيت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس مصطفى عامر المشرف على القطاعات الحكومية بوزارة الإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.