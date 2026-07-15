قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد
%80 من البن مغشوش.. مفاجأة صادمة لعشاق القهوة
تفاصيل جديدة في امتحانات الثانوية العامة والبكالوريا العام الدراسي القادم
تبدأ 19 يوليو.. ننشر أماكن ومواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة
بعد انطلاق القافلة 235 إلى غزة.. كواليس أضخم تحرك إنساني للهلال الأحمر المصري
وفاء الدراويش يتجدد.. عصام عبد العال ونجوم الإسماعيلي يكرمون سعفان الصغير
محاولة سطو على منزل لامين يامال في برشلونة
طلب إحاطة بشأن استبعاد 850 ألف مواطن من الدعم التمويني
هل يفعلها الإنجليز؟.. المصريون يترقبون مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال
تبدأ 1 أغسطس.. تفاصيل بدء اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية
عيار 18 النهارده بـ5022 جنيها.. مفاجأة للمواطنين بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة
أمهات مصر: معظم امتحانات الثانوية العامة 2026 فوق مستوى الطالب المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توقيع بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي واتحاد الصناعات

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي
الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

شهد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي واتحاد الصناعات المصرية، في مجال تأهيل الكوادر البشرية وتوفير العمالة الفنية المدربة، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويدعم القطاع الصناعي، من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التدريبية والتصنيعية والتكنولوجية المتوفرة بالجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.

تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الوطنية

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذا التوقيع يأتي في ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الوطنية، في ضوء تنفيذ محاور الاستراتيجية الصناعية الوطنية (2026 - 2030) التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

تمتلك أحدث التكنولوجيات

وأوضح "جمبلاط" أن وزارة الإنتاج الحربي يتبعها شركات صناعية تمتلك أحدث التكنولوجيات إلى جانب شركات غير صناعية متخصصة في العديد من المجالات مثل نظم المعلومات والبحث العلمي، كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب يضم منظومة تعليمية متكاملة تشمل مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية وكلية تكنولوجية متوسطة ومعهد فني للصناعات المتطورة، والتي تدعم مجال التعليم الفني بمصر، إلى جانب معامل على أعلى مستوى من الجاهزية ومتخصصة في مختلف المجالات (كيميائية - هندسية - لغات - نظم - قياسات)، علاوة على ورش تدريب وإنتاج مجهزة بأحدث الإمكانيات.

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة

وأضاف الوزير أنه من جانب آخر يتبع الوزارة صرح علمي يدعم مجال التعليم العالي بمصر ممثلا في الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والتي تساهم في إعداد وتأهيل كوادر هندسية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، معربًا عن حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والتدريبية والبشرية المتوفرة بالجهات التابعة لها، بما يسهم في دعم القطاع الصناعي وتأهيل الكوادر البشرية وتوفير عمالة فنية تلبي مطالب سوق العمل.

وستقوم وزارة الإنتاج الحربي بموجب البروتوكول بتوفير البرامج التدريبية وورش العمل للعاملين بالمنشآت الصناعية الأعضاء بالغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية ولطلاب المدارس التكنولوجية الصناعية التابعة للاتحاد وشباب الخريجين لتأهيلهم لسوق العمل، إلى جانب إمداد الاتحاد ببيانات خريجي المنشآت التعليمية التابعة للوزارة لبحث مدى إمكانية الاستعانة بهم لتلبية احتياجات شركات القطاع الخاص من العمالة الفنية المدربة، فضلًا عن التعاون في تنفيذ الندوات والاحتفالات والمؤتمرات، وإجراء البحوث الفنية والتعاون بمجال نظم المعلومات وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى التأكيد، خلال مراسم التوقيع، على اهتمام الوزارة بالتواصل المستمر والتعاون البنّاء مع اتحاد الصناعات المصرية، لما له من دور مهم في رسم ملامح العمليات التصنيعية داخل كبرى الشركات المصرية، وتنسيق التعاون بين مختلف الشركات الصناعية الحكومية والقطاع الخاص.

من جانبه، ثمّن رئيس اتحاد الصناعات المصرية دور وزارة الإنتاج الحربي الفاعل في دعم الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن التعاون مع الوزارة سيفتح آفاقًا جديدة لإعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات التي تتطلبها الصناعات الحديثة، مضيفًا أن تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الوزارة في مجالات التصنيع والتدريب والبحث العلمي ونظم المعلومات يسهم في زيادة الإنتاجية ورفع تنافسية الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار المهندس محمد السويدي إلى أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة يتطلب استمرار العمل المشترك والتنسيق الوثيق بين مختلف الأطراف المعنية من القطاع الحكومي والعام والخاص.

وفي ختام مراسم التوقيع، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كل طرف لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.

قام بتوقيع بروتوكول التعاون المهندس طارق بخيت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس مصطفى عامر المشرف على القطاعات الحكومية بوزارة الإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.

جمبلاط الإنتاج الحربي اتحاد الصناعات وزير الدولة للإنتاج الحربي الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

زيزو

والد زيزو يحسم الجدل: لا إعارة ولا تخفيض عقده مع الأهلي

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

بابلو فرانكو

بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

شوبير- مصطفى شوبير - ميدو

ميدو يُفاجئ مصطفى شوبير: أتمنى رؤيتك في ريال مدريد أو برشلونة

قصف صاروخي

ضربة قاصمة .. إيران تُدمّر مركزًا للجيش الأمريكي في ميناء عبد الله بالكويت

ترشيحاتنا

المصحف الشريف

تاريخ المصحف والفرق بين الرسم والضبط.. معلومات لا تعرفها عنه

الوقاف

الأوقاف: انطلاق التصفيات المؤهلة للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بمسجد الرحمة

مجمع البحوث الإسلامية

غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يعقد أول ملتقًى توعوي بالقطاع الطبي

بالصور

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟.. التوقيت الصحيح يغير الطعم والقوام

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟

إطلالة كاجوال.. نسرين آمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟

عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟
عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟
عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد