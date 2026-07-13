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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دعم التصنيع المحلي.. وزير الإنتاج الحربي يتابع تطوير خطوط الإنتاج بشركة بنها

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي
الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب
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أجرى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

أوضح الوزير أهمية توطين أحدث التكنولوجيات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أن العاملين يمثلون الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية، مع الاهتمام بتنمية مهاراتهم والاستماع إلى مقترحاتهم، وأوضح أن المتابعة الميدانية تستهدف الوقوف على معدلات التنفيذ وخطط التطوير وتعظيم الاستفادة من الطاقات المتاحة، إلى جانب دعم البحث العلمي والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

تعظيم الاستفادة من الإمكانات

وتأتي الجولة في إطار المتابعة الدورية للشركات والوحدات التابعة، للوقوف على سير الإنتاج ومتابعة التطوير وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية.

خطط التطوير والمشروعات الحالية

استهل الوزير الزيارة باجتماع مع رئيس مجلس الإدارة ومساعديه وأعضاء المجلس وعدد من رؤساء القطاعات، لمتابعة مؤشرات الأداء والإنتاج، واستعراض الموقف التنفيذي لخطط التطوير والمشروعات الحالية والمستقبلية، وبحث سبل رفع كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاج.

واطلع الوزير على عرض تناول أنشطة الشركة ومعدلات الأداء والإنتاج خلال الفترة الماضية، وما تحقق من تعاون مع جهات الدولة، إلى جانب الشراكات المبرمة مع شركات عالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات داخل خطوط الإنتاج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين التكنولوجيا الصناعية الحديثة، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي ورفع تنافسية الصناعة المصرية.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن شركة بنها للصناعات الإلكترونية تُعد إحدى القلاع الصناعية الوطنية المتخصصة في الصناعات الإلكترونية، لما تمتلكه من خبرات وإمكانات تكنولوجية متقدمة.

مشيرا الى دورها الهام  في تلبية احتياجات القوات المسلحة من أنظمة إلكترونية متعددة، أبرزها أجهزة الاتصال اللاسلكية، ومحطات الميكروويف، والرادارات، ومنها الرادار المصري الثنائي والثلاثي، ومحطات الإعاقة الإلكترونية، لافتا الى  أن الشركة نجحت في تعظيم الاستفادة من فائض طاقاتها الإنتاجية لخدمة القطاع المدني، بما يدعم جهود الدولة في تقليل الواردات وزيادة المكون المحلي و تقليل الفاتورة الاسترادية ، حيث تنتج الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات الإلكترونية والتكنولوجية، تشمل أجهزة التحويلات الإلكترونية، والحاسبات الشخصية، وأجهزة التابلت، والعدادات الذكية ومسبقة الدفع، واللمبات الموفرة للطاقة، وشاشات العرض LED، وكشافات الشوارع العاملة بالطاقة الشمسية، وألواح الطاقة الشمسية، وأنظمة التحكم الآلي، والبوابات الأمنية الإلكترونية، وأجهزة الكشف على الحقائب والمعادن، وخطوط التجميع السطحي للمكونات الإلكترونية، وشاشات التليفزيون بتقنيتي LED وLCD.

وعقب الاجتماع، أجرى الوزير جولةً تفقديةً بعددٍ من خطوط الإنتاج والأقسام بالشركة، شملت وحدة الثقب بالشرارة، ووحدة إنتاج الرادار الثنائي، والمخازن، والمعرض الداخلي، حيث اطمأن على انتظام سير العمل، واستمع إلى شرحٍ حول مراحل العملية الإنتاجية والإمكانات الفنية والتكنولوجية التي تتمتع بها الشركة.

ووجّه الوزير بالاستفادة من خبرات رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة ورؤساء القطاعات بالهيئة القومية للإنتاج الحربي لتقديم الدعم الفني والصناعي، ودراسة الحلول التي ترفع كفاءة العملية الإنتاجية وتعظم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

كما تفقد عددًا من المنشآت والأصول غير المستغلة، موجّهًا بإعداد دراسة متكاملة لتعظيم الاستفادة منها بما يحقق عائدًا اقتصاديًا يعود بالنفع على الشركة والعاملين.

و تفقد “جمبلاط”  قطاع الصيانة، واطلع على أعمال التدريب الصيفي لطلبة الجامعات، مؤكدًا أهمية إعداد وتأهيل الكوادر الشابة وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، بما يواكب التطور المتسارع في الصناعات الإلكترونية، مشددا  على الالتزام بالصيانة الوقائية والدورية، والمتابعة المستمرة للمعدات وخطوط الإنتاج، والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين واستدامة العملية الإنتاجية.
وفي إطار اهتمام الوزارة بدعم منظومة البحث والتطوير والابتكار، التقى الوزير عددًا من الباحثين والمهندسين بالشركة، مؤكدًا أن البحث العلمي والتطوير يمثلان ركيزةً أساسيةً لتعزيز القدرات الصناعية وتحقيق التقدم التكنولوجي، وأن تحديث خطوط الإنتاج يعتمد على الأفكار الابتكارية والحلول الهندسية التي يبتكرها الباحثون والمهندسون. كما دعا إلى مواصلة العمل بروح الفريق، وتبني حلول غير تقليدية تسهم في تطوير المنتجات، وتعزيز القدرة التنافسية للشركة، ودعم جهود توطين التكنولوجيا والصناعة الوطنية.

وفي إطار دعم توجهات الدولة نحو الصناعات الصديقة للبيئة ، وجّه الوزير بزيادة إنتاج وحدات الطاقة الشمسية دعمًا لاستراتيجية التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب التوسع في تصنيع أحدث أجهزة الاتصالات اللاسلكية المستخدمة في التطبيقات المدنية والعسكرية؛ وأوضح أن هذه الخطوات تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير العملة الأجنبية.

وأكد أن الوزارة ستواصل دعم الأفكار البحثية والتطويرية القابلة للتطبيق من خلال منح مكافآت مجزية للأفكار التي تسهم في رفع الإنتاجية وتحسين الأداء، بما يعزز ثقافة الابتكار داخل شركات الإنتاج الحربي.

وفي ختام الجولة، أكد "جمبلاط" أن صناعة الإلكترونيات تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية الواعدة التي تمتلك شركة بنها فيها إمكانات كبيرة.

وشدد الوزير على ضرورة تعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات الإنتاجية، والاستمرار في تحديث وتطوير خطوط الإنتاج، والتوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التصنيع والبحث والتطوير، بما يسهم في توطين الصناعات الإلكترونية، والارتقاء بجودة المنتجات، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة نحو بناء صناعة وطنية متطورة وقادرة على المنافسة.

وزير الدولة للإنتاج الحربي بنها للصناعات الإلكترونية العملية الإنتاجية تطبيقات الذكاء الاصطناعي مصنع 144 الحربي

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