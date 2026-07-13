نائب: مشروع قانون مستقبل مصر يتماشى مع مبادئ وأهداف حزب الوفد في دعم الحرية الاقتصادية

أعلن النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد موافقته ، بإسمه وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب ، على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، موكدا بان برنامج هذا المشروع يتماشى مع مبادئ وأهداف حزب الوفد، والمتمثلة في دعم الحرية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار، وترسيخ مبادئ الشفافية.

وشدد محسب في كلمته في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر التنمية المستدامة أن التزام الدولة بكافة المناحي، ولا سيما ما يتعلق بالمحاصيل الغذائية الأساسية، هو قرار لا تهاون فيه ولا رجعة عنه على الإطلاق.

وشدد محسب بانه ومن المنظور السياسي، يمكن القول إن هذه الموافقة مشروطة بتوافر عدد من الضمانات، وفي مقدمتها استمرار دور الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب المتابعة البرلمانية. وفي المقابل، لا تزال هناك بعض التحفظات التي يمكن استمرار النقاش حولها خلال مناقشة مواد مشروع القانون.

وقدم محسب الشكر والتقدير، بلا شك، للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واللجنة المشتركة، وكذلك لنواب المعارضة ونواب الأغلبية، الذين أثروا مشروع القانون بتعديلات دستورية وقانونية حافظت على مكانة مؤسسات الدولة، وصانت حقوق الشعب المصري.

وأشاد أيمن محسب بالدور الوطني الذي قامت به القوات المسلحة المصرية، والتي حافظت على مقدرات الوطن، وأسهمت في تقديم نموذج فريد من الإنجازات التنموية والاقتصادية.