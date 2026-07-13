موقف طريف بالبرلمان.. رضا عبد السلام يفاجأ باختفاء أوراق تعديلاته على قانون جهاز مستقبل مصر

فوجئ النائب رضا عبد السلام، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، باختفاء الأوراق التي دوّن عليها تعديلاته المقترحة على مشروع قانون إعادة تنظيم "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة".

وجاء ذلك عقب نداء المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على اسم النائب لاستعراض التعديلات التي تقدم بها على مشروع القانون، حيث قال عبد السلام لرئيس المجلس: "ذهبت أشرب رجعت ملقتش الورق اللي كنت كاتب فيه التعديلات المقترحة"، مضيفًا: "ربنا يستر".

وقام رئيس مجلس النواب بقراءة التعديل الذي تقدم به النائب والمُسجل على النظام الإلكتروني للمجلس، ليرد عبد السلام قائلًا: "كما ذكرت هذا هو التعديل"، مؤكدًا أن التعديل الذي عرضه رئيس المجلس هو ذاته المقترح الذي تقدم به.