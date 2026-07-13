رئيس صحة النواب: مشروع قانون مستقبل مصر يدعم الأمن الغذائي ويرتبط بصحة المواطن

أعلن الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن المشروع لا يقتصر على إنشاء كيان إداري جديد، بل يعكس توجهًا استراتيجيًا للدولة نحو بناء قدراتها الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات الأسواق.

وأوضح باشا أن أهمية المشروع ترتبط بشكل مباشر بصحة المواطن، مؤكدًا أن بناء منظومة صحية قوية يبدأ من توفير غذاء آمن وعالي الجودة باعتباره أحد أهم عناصر الوقاية وتحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن نجاح جهاز مستقبل مصر لا يجب أن يقاس فقط بعدد الأفدنة التي يتم استصلاحها، وإنما بقدرته على تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج، وخفض الفاقد، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

وأكد ضرورة عمل الجهاز وفق قواعد الحوكمة الرشيدة، مع وضع مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، وإجراء تقييم دوري للأثر الاقتصادي والبيئي بما يضمن تحقيق الاستدامة.

وشدد رئيس لجنة الشؤون الصحية على أهمية التنسيق الكامل بين جهاز مستقبل مصر والوزارات والجهات الحكومية المختلفة، لمنع تداخل الاختصاصات وتحقيق وحدة التخطيط والتنفيذ، مؤكدًا أن مشروع القانون يؤسس لمرحلة جديدة من العمل التنموي تقوم على تعزيز القدرات الاقتصادية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.