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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الشؤون النيابية: الحكومة شاركت في جميع مناقشات قانون جهاز مستقبل مصر

المستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية
المستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية
فريدة محمد - ماجدة بدوى
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أكد المستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة شاركت بفاعلية في جميع مراحل مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، نافيًا ما أُثير بشأن غيابها عن مناقشات المشروع داخل مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، ردًا على ما أثاره النائب ضياء داوود حول غياب الحكومة عن المناقشات.

وقال الوزير إن ما تم تداوله بشأن غياب الحكومة "لا يتفق مع الحقيقة"، مؤكدًا أنه حرص شخصيًا على حضور اجتماعات اللجنة المشتركة منذ بداية مناقشاتها وحتى الانتهاء من أعمالها، إلى جانب الحضور المستمر لممثلي الحكومة طوال فترة نظر مشروع القانون.

وأوضح عازر أن الحكومة عملت بالتنسيق الكامل مع ممثلي جهاز مستقبل مصر، الذين أبدوا تعاونًا كبيرًا واستجابة واضحة لجميع الملاحظات والتعديلات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، سواء من نواب الأغلبية أو المعارضة، بما أسهم في الوصول إلى صياغة تشريعية أكثر توازنًا تحقق الصالح العام.

وأشار إلى أن الحكومة تعاملت بجدية مع مختلف المقترحات التي طُرحت أثناء المناقشات، في إطار حرصها على التعاون مع مجلس النواب وتطوير النصوص التشريعية بما يحقق أهداف مشروع القانون.

واختتم وزير شؤون المجالس النيابية كلمته بدعوة أعضاء مجلس النواب إلى تحري الدقة عند تناول دور الحكومة في مناقشة مشروعات القوانين، مؤكدًا أن الحكومة لم تتغيب عن أداء مسؤولياتها، وأن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كان قائمًا طوال مراحل مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر.

المستشار هاني عازر وزير شؤون المجالس النيابية مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب

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